Волгоградская область 30 июня подверглась атаке БПЛА





Сегодня, 30 июня, Волгоградская область подверглась атаке украинских БПЛА. Об этом сообщили вечером в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что всего над регионами России перехвачен и уничтожен 121 украинский БПЛА.

– В период с 7.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, – говорится в сообщении.

Напомним, о возможном ударе БПЛА жителей региона сегодня утром предупреждали в 7:08. Горожан в очередной раз попросили сохранять спокойствие и при этом соблюдать простые меры предосторожности.

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