В центре Волгограда продают помещение бывшей кофейни «Патрики»





В Центральном районе Волгограда выставлено на продажу помещение кофейни «Патрики». Как сообщается на популярном сайте объявлений, помещение в доме №21 по улице Маршала Чуйкова владелец готов отдать за 8,5 млн рублей.

У кофейни площадью 45,8 кв. метра есть отдельный вход с улицы, дизайнерская отделка, отопление и электрическая мощность 15 кВт. Помещение подходит для общепита и других форматов бизнеса.





В объявлении подчеркивается, что объeкт раcпoложен нa 1-м этaже дома 1957 года постройки. Здание является памятником архитектуры и входит в знаменитый парадный ансамбль Набережной им. 62-й Армии. Локация гарантирует пешеходный трафик и безупречный статус для любого бизнеса.

Скриншоты с сайта «Авито»