



В Камышине Волгоградской области накануне, 30 июня, неизвестный водитель сбил пенсионерку, отвез в больницу, а после исчез. Родственники пострадавшей женщины просят помощи в установлении личности водителя.

– Мою бабушку 89 лет, примерно в 10.30 утра сбила машина. На улице Ленина она вышла с магазина Магнит, направлялась на рынок у Победы, переходила пешеходный переход который без светофора. Водитель отвёз бабушку в травму, сказал в больнице, что подобрал просто еë на улице и уехал. В итоге бабушке зашивали ногу, у нее сотрясение, – поделилась в соцсетях внучка пострадавшей.

Пострадавшая пенсионерка из-за шока и травм не смогла запомнить водителя и номер его автомобиля. В связи с этим камышанка ищет возможных свидетелей происшествия.

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