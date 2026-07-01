



Сегодня, 1 июля, день рождения у главного судьи Волгоградской области Алексея Глухова. Ему – 56. Алексей Анатольевич - выпускник Военного Краснознаменного института. С 1992 года проходил военную службу в органах военной прокуратуры Северо-Кавказского военного округа.

С 2005 года он работал судьей в Тракторозаводском районном суде Волгограда, затем – в областном суде. В 2016 году Алексей Глухов возглавил сначала Красноармейский районный суд, а через некоторое время стал председателем Центрального районного суда.



На должность председателя Волгоградского областного суда Алексей Анатольевич пришел в 2020 году. А 9 июня 2026 года Президент Владимир Путин подписал Указ о продлении полномочий председателя Волгоградского областного суда Алексея Глухова на второй шестилетний срок.

В мае 2024 года Алексей Глухов стал лауреатом премии «Судья года». Церемония награждения проходила в Москве 21 мая на заседании Центрального совета Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей». Премия является признанием заслуг высококвалифицированных судей перед обществом и государством.



Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Алексея Анатольевича с днем рождения и желает ему профессиональных успехов и личного благополучия!



