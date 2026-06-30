В Волгограде ищут желающих разобрать завалы веток за 2,5 млн рублей





Власти Волгограда готовятся к ликвидации свалок на территории Кировского района. 28 июня муниципалитет объявил о проведении аукциона на право вывоза мусора с мест несанкционированного скопления отходов.

Согласно проектно-сметной документации, специалистам предстоит сосредоточиться на утилизации завалов растительного происхождения. В том числе листвы, веток и стволов деревьев. В общей сложности победителю конкурса предстоит вывести 1,5 тыс. кубометров мусора. Точные адреса власти не раскрывают, уточняя, что работы развернутся лишь на тех территориях, что включены в муниципальное задание.

Отметим, победитель аукциона будет определён в первой декаде июля. Выполнить работу подрядчик должен в течение всего одного месяца. На эти цели из бюджета выделено 2,5 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»