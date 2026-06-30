Очередной расселенный дом сгорел на юге Волгограда





В Красноармейском районе Волгограда произошел пожар в расселенном доме. Как рассказали очевидцы произошедшего, дом № 22 по улице Ломакина уже не первый год остается бесхозным.





– Дом расселён и стоит бесхозный уже не первый год. Очередной пожар. Вместо сноса – очередное возгорание. Похоже, так дешевле, – иронично отмечают волгоградцы в соцсетях.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 20:10.

– Горело неэксплуатируемое здание на площади 200 кв.м. Подразделения 7-ПСЧ ликвидировали горение в 20:46. По предварительной информации погибших и пострадавших нет, – добавили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Причина пожара устанавливаются.

Напомним, 26 июня также сгорел один из заброшенных домов на юге города. Огнем было охвачено более 800 квадратных метров, на тушение которых у пожарных ушло около трех часов.

Видео: Волгоград Красноармейский / МАКС