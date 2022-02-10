СК прекратил уголовное дело на главу района в Волгоградской области

Расследования 10.02.2022 19:58
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10.02.2022 19:58
Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Сергея Кузнецова, главы Нехаевского района Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное руководителем Урюпинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Андреем Федотовым. Следователи не нашли состава преступления в действиях главы района, который подозревался в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка местному бизнесмену. Действия главы района переквалифицированы на ч.2 ст.19.9 КоАП РФ. Наказание по данной статье – «Удовлетворение должностным лицом заявления гражданина или юридического лица о предоставлении находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного или лесного участка либо водного объекта, которое в соответствии с законом не может быть удовлетворено» - предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. За главой района остается право на реабилитацию.Напомним, уголовное дело в отношении главы Нехаевского района было возбуждено в мае прошлого года. Тогда в СУ СК по Волгоградской области сообщали, что глава района нарушил закон при предоставлении земельного участка предпринимателю.
В ведомстве поясняли, что с 2017 года между администрацией района и местным предпринимателем заключались договоры аренды земельных участков для размещения на них объектов дорожного сервиса. В середине 2020 года глава района Сергей Кузнецов решил продать один из участков арендатору, изменив вид разрешенного использования. В результате при стоимости участка земли не менее 146 тысяч рублей он был продан за 16 тысяч, ущерб муниципальному бюджету составил 130 тысяч рублей. Бизнесмен построил на данном участке отель.
В ходе расследования следователи выяснили, что, действительно, бизнесмен М.Мовсесян обращался с просьбой к руководству района изменить назначение участка, так как он посчитал слишком высокой его цену. В администрации пошли ему навстречу. Однако, говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, глава района Сергей Кузнецов не имел личной заинтересованности в этой сделке, материальных благ от бизнесмена не получил, что подтверждается движением денежных средств на банковской карте и оперативными мероприятиями, утверждают в ведомстве. А желание предпринимателя Сергей Кузнецов удовлетворил «с целью развития и поддержки предпринимательства и с целью развития инфраструктуры района». Кроме того, подчеркивается в документе, действия главы района не принесли крупного ущерба бюджету району. Сумма в 130 тысяч рублей, которую недополучил бюджет, составляет всего 0,03% от объема районной казны, подсчитали в СК.
Ранее в беседе с корреспондентом ИА "Высота 102" Сергей Кузнецов заверял, что не делал ничего противозаконного. Также он предполагал, что перед ним придется извиняться за необоснованные обвинения.
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