Расследования

В кабинете главы администрации района Волгоградской области прошли обыски

Расследования 08.08.2021 11:25
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08.08.2021 11:25


В минувшую пятницу в администрации  Нехаевского района  прошли обыски, которые провели следователи СУ СК по Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в районной администрации, выемка документов в кабинете главы и в двух подразделениях органа местной власти  длилась более трех часов. Глава района Сергей Кузнецов подтвердил факт обысков, однако заявил, что обвинения следственного комитета он считает беспочвенными. «Расследование продлили еще на два месяца. Но я ничего противозаконного не сделал. Так что, посмотрим. Как говорят мои адвокаты, одно дело предъявить, другое – доказать. Придется потом извиняться за необоснованные обвинения», - сказал Сергей Викторович в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102». 
Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Кузнецова по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
По данным следствия, с 2017 года между районной администрацией и местным предпринимателем заключались договоры аренды земельных участков для размещения на них объектов дорожного сервиса. В середине прошлого года глава района решил продать один из указанных объектов недвижимости арендатору, при этом в нарушение норм действующего законодательства он изменил вид разрешенного использования земель, что повлекло снижение кадастровой и выкупной стоимости участка. Сумма сделки составила всего чуть больше 16 тысяч рублей, тогда как реальная цена должна была составлять не менее 146 тысяч рублей. 
В результате преступных действий главы района муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму почти 130 тысяч рублей, считают следователи. 

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