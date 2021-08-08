Расследования 08.08.2021 11:25
0
08.08.2021 11:25
В минувшую пятницу в администрации Нехаевского района прошли обыски, которые провели следователи СУ СК по Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в районной администрации, выемка документов в кабинете главы и в двух подразделениях органа местной власти длилась более трех часов. Глава района Сергей Кузнецов подтвердил факт обысков, однако заявил, что обвинения следственного комитета он считает беспочвенными. «Расследование продлили еще на два месяца. Но я ничего противозаконного не сделал. Так что, посмотрим. Как говорят мои адвокаты, одно дело предъявить, другое – доказать. Придется потом извиняться за необоснованные обвинения», - сказал Сергей Викторович в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102».
Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Кузнецова по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
По данным следствия, с 2017 года между районной администрацией и местным предпринимателем заключались договоры аренды земельных участков для размещения на них объектов дорожного сервиса. В середине прошлого года глава района решил продать один из указанных объектов недвижимости арендатору, при этом в нарушение норм действующего законодательства он изменил вид разрешенного использования земель, что повлекло снижение кадастровой и выкупной стоимости участка. Сумма сделки составила всего чуть больше 16 тысяч рублей, тогда как реальная цена должна была составлять не менее 146 тысяч рублей.
В результате преступных действий главы района муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму почти 130 тысяч рублей, считают следователи.
Реклама
В Волгограде по факту гибели девочки в ванной возбуждено уголовное дело06.08.2021 13:27
Расследования 06.08.2021 13:27
В Волгограде тело подростка нашли в ванной06.08.2021 11:41
Расследования 06.08.2021 11:41
В Волгограде адвокат пытался пронести iPhone на территорию СИЗО-106.08.2021 09:58
Расследования 06.08.2021 09:58
Глава СК РФ возмутился выпиской из больницы Волгограда ветерана с дырой в животе05.08.2021 14:12
Расследования 05.08.2021 14:12
В Волгоградской области расследуют обстоятельства смерти привитого от коронавируса врача05.08.2021 10:44
Расследования 05.08.2021 10:44
Суд над волгоградским генералом Михаилом Музраевым отложили из-за донесения из СИЗО05.08.2021 09:45
Расследования 05.08.2021 09:45
Осуждена банда расхитителей багажа в аэропорту Волгограда04.08.2021 17:00
Расследования 04.08.2021 17:00
«Находился в подавленном состоянии»: пациент выпал из окна ковидного госпиталя в Волгограде04.08.2021 16:35
Расследования 04.08.2021 16:35
Волгоградка ответит за прописку 20 человек на 16 квадратах04.08.2021 16:23
Расследования 04.08.2021 16:23
Следователи придут в аквапарк Волжского после скандала с ребенком-аутистом04.08.2021 15:29
Расследования 04.08.2021 15:29
В Волгограде из-за уснувшего водителя разбилась машина с компанией молодых людей04.08.2021 12:34
Расследования 04.08.2021 12:34
Кофейные воришки обчистили полки магазина в Волгограде (ВИДЕО)04.08.2021 11:44
Расследования 04.08.2021 11:44
Тайник с оружием недействующей ОПГ нашли в Волгограде (ВИДЕО)03.08.2021 17:32
Расследования 03.08.2021 17:32
В аквапарке Волжского срочно изменили правила посещения инвалидов после скандала с ребенком-аутистом03.08.2021 15:25
Расследования 03.08.2021 15:25
В Волгограде мстительный автомобилист изрезал колеса чужой иномарки03.08.2021 14:30
Расследования 03.08.2021 14:30
Реклама