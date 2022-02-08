Расследования

«Лучше бы ее посадили»: кинувшая волгоградцев бизнесвумен избавилась от долгов с помощью банкротства

Расследования 08.02.2022 20:13
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08.02.2022 20:13


Оксана Василенко, которая по решениям судов должна вернуть деньги обманутым ею волгоградцам, признана банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда Волгоградской области, предпринимательница, которая торговала в одном из магазинов Ворошиловского района мебелью и другим товаром, не смогла расплатиться с долгами в размере 1,1 миллиона рублей. В том числе и перед волгоградцами, имевшими несчастье приобрести у так называемой бизнесвумен предметы обихода, да так и не получившими их. 
В частности, среди пострадавших от действий Василенко оказались и супруги-пенсионеры Истягины. Напомним, несколько лет назад они решили купить у женщины ортопедические матрасы на общую сумму почти в 17 тысяч рублей. После передачи денег и заключения договора Оксана Василенко пообещала им привезти матрасы уже на следующий день. Но обещанного товара пенсионеры не увидели до сих пор. «Сначала она разговаривала с нами ласково, потом стала врать, что надо еще подождать, ссылалась на какие-то проблемы с поставщиками, а потом просто нахамила и мы поняли, что не увидим ни денег, ни матрасов», - вспоминает Владимир Ильич Истягин. 

Пенсионеры наняли адвоката и обратились в Ворошиловский районный суд. По решению суда Василенко должна была выплатить около 50 тысяч рублей – сумму, которую она взяла у пенсионеров, а также штраф. Но волгоградская семья не получила от нее ни копейки. Как потом выяснилось, таких обманутых яркой брюнеткой оказалось еще несколько человек. Все они выступили в процедуре банкротства Оксаны Василенко в качестве кредиторов. Однако свои деньги они вряд ли получат. По информации конкурсного управляющего, назначенного по решению суда, никакого имущества у женщины, торгующей несуществующим товаром, не оказалось, кроме 1/3 доли жилья в станице Алексеевская, откуда она родом. 
Татьяна Михайловна и ее муж Владимир Ильич считают, что Василенко вышла сухой из воды. «На нее надо было возбуждать уголовное дело, - говорят супруги. – Мы не раз обращались в полицию с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности и проверить ее на мошенничество. Но нам каждый раз отказывали, несмотря на то, что областная прокуратура встала на нашу сторону. Но полицейские дела так и не открыли. Сейчас она законным способом избавится от долгов. Но лучше бы ее посадили и заставили отрабатывать то, что она забрала у обманутых ею людей».
Между тем, для пенсионеров потерянные 17 тысяч рублей – это немалые деньги. После пережитого ковида здоровье супругов пошатнулось, поэтому значительная часть пенсии уходит на лекарства. А Оксана Василенко тем временем  уже исчезла из торгового центра на ул. Елецкая, 10, где она арендовала отдел. Но вполне возможно, что данная особа «всплывет» где-нибудь еще и продолжит облапошивать своих покупателей. Поэтому на всякий случай запомните ее лицо. 

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