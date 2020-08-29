Бизнесвумен "кинула" волгоградских пенсионеров на матрац (ВИДЕО)





Пенсионеры-супруги Истягины из Волгограда вот уже почти полтора года не могут дождаться от индивидуального предпринимателя Оксаны Василенко возвращения денег за товар, который они до сих пор не получили. Как рассказала ИА «Высота 102» Татьяна Михайловна, они с мужем Владимиром Ильичом решили приобрести ортопедические матрацы, чтобы спина не так болела. Женщина обрадовалась, когда неподалеку от своего дома в магазине на ул. Елецкой, 10 увидела отдел с объявлением о продаже таких матрацов. Предприниматель Оксана Василенко, которой пенсионерка сразу отдала всю сумму за два экземпляра – 16 тысяч 700 рублей, заверила женщину, что матрацы она получит уже завтра. "Она была такая обходительная, ласковая, гладила меня по руке. Я подписала договор. У меня и тени сомнения не было, что она меня обманет!", - вспоминает Татьяна Михайловна.





На следующий день товар пенсионерка не получила. «Оксана Василенко все время мне обещала, что матрацы вот-вот придут, потом стала откровенно хамить по телефону, когда я ей звонила. как-то сказала, что деньги перечислит на счет, только надо его открыть. Я открыла. Но денег там нет до сих пор. Мы поняли, что попались в руки обманщицы и наняли адвоката», - говорит пенсионерка.





Адвокат составил иск в Ворошиловский районный суд, который постановил взыскать с ИП О.И.Василенко около 48 тысяч рублей – потраченную на мифические матрацы сумму, моральный вред, расходы на защитника и штраф за невыполнение в добровольном порядке требования потребителя. Решение суда было вынесено год назад. Но до сих пор ни копейки от предпринимательницы, которая спокойно продолжает держать точку в торговом центре недалеко от дома супругов Истягиных, пенсионеры не получили.





«Мы обращались в отдел полиции нашего района, просили проверить эту Василенко на предмет возможных мошеннических действий с ее стороны. Нашли еще двоих пострадавших – она их кинула точно так же. Но в возбуждении дела полицейские отказали. Хотя, если бы полицейские проверили ее хозяйственную деятельность, они бы убедились, что никаких матрацев у Василенко на момент заключения со мной договора у нее не было. А значит, она могла иметь намерение нас обмануть! Сейчас мы написали жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуру. Но, если честно, уже не верим в то, что она вернет нам деньги. Судебные приставы тоже ничего не могут сделать или не хотят делать. Мы с мужем ходили в отдел судебных приставов, спрашивали, почему они не взыскивают с нее деньги? Нам сказали, что вряд ли нам смогут помочь – сумма очень маленькая. Но для нас это большие деньги! У меня пенсия 9 тысяч! А она продолжает торговать – в ее отделе стоят какие-то диваны, не удивлюсь, если пострадавших от ее действий будет еще больше», - говорит пенсионерка.

Между тем, на сайте судебных приставов опубликована богатая «биография» индивидуального предпринимателя Оксаны Василенко, жительницы станицы Алексеевская Волгоградской области, почти на двух листах, а точнее – ее долги, в том числе, кстати, и по кредитам, и по взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Тем не менее предприимчивая дама чувствует себя весьма уверенно, приветливо встречает покупателей и, вероятно, не ощущает для себя никакой угрозы, разыгрывая, как по нотам, «святую невинность». В чем и убедились журналисты ИА «Высота 102», которые вместе с мужем Татьяны Михайловны Владимиром Ильичем посетили Оксану Василенко на ее рабочем месте и спросили ее - где деньги?





