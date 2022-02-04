Расследования 04.02.2022 14:02
0
04.02.2022 14:02
Фроловский городской суд огласил приговор 63-летнему уроженцу республики Узбекистан, который 10 лет назад жестоко расправился с 76-летней пенсионеркой. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подсудимый признан виновным в ч.1 ст.105 УК РФ - убийство. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В суде установлено, что 13 января 2012 года в хуторе Писаревка Фроловского района обвиняемый пришел домой к одинокой пенсионерке, которая периодически давала местным жителям деньги в долг. Получив отказ в займе, мужчина нанес женщине не менее 16 ударов топором в область головы и других частей тела. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым, поскольку обвиняемый не имел постоянного места жительства и скрывался. Кроме этого, после убийства пенсионерки он был привлечен к уголовной ответственности за другие преступления и успел отбыть наказание в местах лишения свободы. Однако оперативником все-таки удалось найти свидетелей, которым осужденный рассказывал подробности совершенного им убийства. Также после полученных показаний от подозреваемого на месте преступления в колодце обнаружили оружие убийства, которое он выбросил туда 10 лет назад. Несмотря на то, что мужчина не сознался в совершении убийства, ему не удалось доказать свою невиновность. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Фото прокуратуры Волгоградской области.
Реклама
Фигурантку дела о масштабной кредитной афере заключили в СИЗО Волгограда04.02.2022 14:04
Расследования 04.02.2022 14:04
В Волгограде задержан подозреваемый в серии ложных минирований школ и госучреждений04.02.2022 10:17
Расследования 04.02.2022 10:17
Шестерых организаторов сети борделей судят в Волгограде03.02.2022 16:33
Расследования 03.02.2022 16:33
Волгоградского стримера арестовали на 10 суток за побои в прямом эфире03.02.2022 16:10
Расследования 03.02.2022 16:10
Волгоградца осудили за смертельные побои на кладбище03.02.2022 15:44
Расследования 03.02.2022 15:44
Владельца квартиры в Волжском убило прикосновение к варочной плите03.02.2022 13:29
Расследования 03.02.2022 13:29
Рецидивиста задержали за кражу решеток ливневок в Волгограде03.02.2022 12:22
Расследования 03.02.2022 12:22
С волгоградца взыскали более 4 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в сауне03.02.2022 12:10
Расследования 03.02.2022 12:10
Житель Урюпинска осужден за телефонные угрозы сотрудникам полиции и УФСИН02.02.2022 15:40
Расследования 02.02.2022 15:40
Сестра Мелконяна не признает вину в подстрекательстве к убийству отца школьницы в Волгограде01.02.2022 19:58
Расследования 01.02.2022 19:58
Банду авто-потрошителей осудили в Волгоградской области01.02.2022 14:48
Расследования 01.02.2022 14:48
В Волжском осудили создательницу финансовой пирамиды01.02.2022 11:31
Расследования 01.02.2022 11:31
Известного в Волгограде застройщика уличили в сбросе строительного мусора в овраг01.02.2022 11:19
Расследования 01.02.2022 11:19
Мужчина прогорел на махинациях с топливом за баллы в Волгоградской области31.01.2022 15:23
Расследования 31.01.2022 15:23
Волгоградские полицейские догнали машину браконьеров с убитыми косулями31.01.2022 14:40
Расследования 31.01.2022 14:40
Реклама