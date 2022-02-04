



Фроловский городской суд огласил приговор 63-летнему уроженцу республики Узбекистан, который 10 лет назад жестоко расправился с 76-летней пенсионеркой. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подсудимый признан виновным в ч.1 ст.105 УК РФ - убийство. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В суде установлено, что 13 января 2012 года в хуторе Писаревка Фроловского района обвиняемый пришел домой к одинокой пенсионерке, которая периодически давала местным жителям деньги в долг. Получив отказ в займе, мужчина нанес женщине не менее 16 ударов топором в область головы и других частей тела. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, поскольку обвиняемый не имел постоянного места жительства и скрывался. Кроме этого, после убийства пенсионерки он был привлечен к уголовной ответственности за другие преступления и успел отбыть наказание в местах лишения свободы. Однако оперативником все-таки удалось найти свидетелей, которым осужденный рассказывал подробности совершенного им убийства. Также после полученных показаний от подозреваемого на месте преступления в колодце обнаружили оружие убийства, которое он выбросил туда 10 лет назад. Несмотря на то, что мужчина не сознался в совершении убийства, ему не удалось доказать свою невиновность. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото прокуратуры Волгоградской области.



