Экономика

Банк «Открытие»: инфляция в феврале составит 9,1%

Экономика 04.02.2022 10:31
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04.02.2022 10:31


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич комментирует.
Согласно нашим прогнозам, в годовом выражении по итогам февраля инфляция в России составит около 9,1% г/г по сравнению с 8,4% по итогам декабря 2021 г. и 8,9% по итогам января 2022 г. Замедление роста годовых темпов инфляции связано с эффектом базы – в феврале 2021 г. рост цен был также достаточно высоким, составив 0,8% м/м.
Основным драйвером инфляции останутся мировые цены на продовольствие: рост долларовых цен лишь усилился в результате снижения курса рубля. Исторического максимума в январе достиг индекс мировых цен на продовольствие, рассчитываемый «Открытие Research» по товарам, которые активно импортируются/экспортируются Россией или цена которых достаточно тесно связана с мировыми бенчмарками, с учетом весов, приближенных к структуре корзины расчета ИПЦ. За последние три месяца рост цен составил 16% в долл. выражении и 24% в рублевом. Меры правительства, направленные на сдерживание проникновения роста внешних долларовых цен во внутреннюю инфляцию – а по экспорту зерновых в настоящий момент пошлина составляет 70% сверх установленной цены – не работают в случае ослабления рубля.
Поэтому решение о приостановке валютных интервенций Банка России на неопределенный срок до окончания периода волатильности на валютном рынке, принятое 24 января, может рассматриваться прежде всего как мощная антиинфляционная мера: покупки валюты в рамках бюджетного правила составляли рекордные 36,6 млрд руб. ежедневно (около 9,5 млрд долл. в месяц), что, по оценкам «Открытие Research», составляет чуть менее половины валютных поступлений от нефтегазового экспорта, то есть по всем меркам значительны. После этого рубль – под воздействием этой меры и смягчения риторики между Россией и западными странами – укрепился с пиковых 80,4 рублей за доллар до наблюдаемых сейчас 76-77 рублей.
Рост инфляции, преобладание проинфляционных факторов и произошедший с начала января сдвиг рыночных ставок с 8,3-8,5% до уровней выше 9,5% подразумевает, что финансовый рынок подготовился к росту ключевой ставки на ближайшем заседании как минимум на 100 б.п. до уровня 9,5% и выше. Последние данные по инфляционным ожиданиям в январе, которые, оставаясь вблизи пиковых уровней, все же снизились с максимальных 14,8% до 13,7%, могут несколько смягчить ожидаемое решение Совета директоров Банка России, особенно если валютный рынок продолжит заметную коррекцию в оставшиеся до заседания несколько дней. Однако вероятность этого невелика.

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