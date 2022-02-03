Волгоградский облздрав не нашел связи между смертью пациента в «скорой» и его кислородной поддержкой





Комитет здравоохранения Волгоградской области провел проверку после смерти пациента из Алексеевского района в карете скорой помощи по пути в Урюпинскую ЦРБ. В частности, облздрав опроверг нехватку кислорода в спецтранспорте, о которой заявили родственники умершего мужчины, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе комитета.

«Как только машина вернулась, комиссией был сразу же проведён осмотр автомобиля на исправность дыхательного оборудования, – прокомментировали в облздраве. – Машина скорой помощи укомплектована всем необходимым оборудованием, в том числе кислородом и мешком амбу, имеются соответствующие журналы проверки оборудования».

По данным комитета, все стационары и станции скорой помощи полностью обеспечены кислородом и кислородным оборудованием, заключены договора на поставку медицинского газа. Часть стационаров в 2021 году оснащена кислородными станциями и газификаторами. Согласно приказу №388Н автомобили скорой помощи укомплектованы тремя баллонами с кислородом: два двухлитровых предназначены для оказания помощи на дому, один – для транспортировки объемом 10 литров из расчёта на 3 часа дороги.

«Тяжесть состояния пациента была обусловлена наличием онкологического заболевания в последней стадии и перенесенным незадолго до этого хирургическим вмешательством», – добавили в облздраве. – С первого дня заболевания пациента коронавирусной инфекцией он был взят на контроль медиков, обеспечивался лекарственными препаратами. Накануне, 31 января, пациенту была предложена госпитализация, от которой пациент и родственники отказались, отказ был зафиксирован в медицинской документации».

В комитете здравоохранения сообщили, что на момент вызова бригады скорой помощи мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. В связи с тяжестью его состояния было принято решение о транспортировке пациента в Урюпинск на кислородной поддержке как ближайшего медучреждения по маршрутизации. «Дорога от дома до Урюпинской ЦРБ по расчетному времени занимает час. Запаса кислорода достаточно на 3 часа, по возвращению автомобиля зафиксирован остаток кислорода на момент осмотра машины», – заключили в облздраве.

Напомним, ранее стало известно о смерти заразившегося коронавирусом пациента с онкологическим заболеванием на последней стадии. Житель Алексеевского района скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи, куда без согласия врачей села его дочь. По свидетельствам очевидцев, родственница мешала работе медиков, а после кончины мужчины родственники заявили о нехватке кислорода в машине.