Волгоградский облздрав не нашел связи между смертью пациента в «скорой» и его кислородной поддержкой
Здравоохранение 03.02.2022 18:55
0
03.02.2022 18:55
Комитет здравоохранения Волгоградской области провел проверку после смерти пациента из Алексеевского района в карете скорой помощи по пути в Урюпинскую ЦРБ. В частности, облздрав опроверг нехватку кислорода в спецтранспорте, о которой заявили родственники умершего мужчины, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе комитета.
«Как только машина вернулась, комиссией был сразу же проведён осмотр автомобиля на исправность дыхательного оборудования, – прокомментировали в облздраве. – Машина скорой помощи укомплектована всем необходимым оборудованием, в том числе кислородом и мешком амбу, имеются соответствующие журналы проверки оборудования».
По данным комитета, все стационары и станции скорой помощи полностью обеспечены кислородом и кислородным оборудованием, заключены договора на поставку медицинского газа. Часть стационаров в 2021 году оснащена кислородными станциями и газификаторами. Согласно приказу №388Н автомобили скорой помощи укомплектованы тремя баллонами с кислородом: два двухлитровых предназначены для оказания помощи на дому, один – для транспортировки объемом 10 литров из расчёта на 3 часа дороги.
«Тяжесть состояния пациента была обусловлена наличием онкологического заболевания в последней стадии и перенесенным незадолго до этого хирургическим вмешательством», – добавили в облздраве. – С первого дня заболевания пациента коронавирусной инфекцией он был взят на контроль медиков, обеспечивался лекарственными препаратами. Накануне, 31 января, пациенту была предложена госпитализация, от которой пациент и родственники отказались, отказ был зафиксирован в медицинской документации».
В комитете здравоохранения сообщили, что на момент вызова бригады скорой помощи мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. В связи с тяжестью его состояния было принято решение о транспортировке пациента в Урюпинск на кислородной поддержке как ближайшего медучреждения по маршрутизации. «Дорога от дома до Урюпинской ЦРБ по расчетному времени занимает час. Запаса кислорода достаточно на 3 часа, по возвращению автомобиля зафиксирован остаток кислорода на момент осмотра машины», – заключили в облздраве.
Напомним, ранее стало известно о смерти заразившегося коронавирусом пациента с онкологическим заболеванием на последней стадии. Житель Алексеевского района скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи, куда без согласия врачей села его дочь. По свидетельствам очевидцев, родственница мешала работе медиков, а после кончины мужчины родственники заявили о нехватке кислорода в машине.
Реклама
В работу колл-центра 122 в Волгоградской области внедряют искусственный интеллект03.02.2022 15:48
Здравоохранение 03.02.2022 15:48
«Вам перезвонят, и придет доктор»: волгоградский губернатор напугал чиновников звонком в колл-центр 12203.02.2022 14:36
Здравоохранение 03.02.2022 14:36
Только спокойствие: волгоградский врач объяснила, кому грозит госпитализация с "омикроном"01.02.2022 20:32
Здравоохранение 01.02.2022 20:32
В Волгоградской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 9%01.02.2022 11:46
Здравоохранение 01.02.2022 11:46
Это он, настоящий «омикрон»: в волгоградском облкомздраве назвали скорость распространения нового штамма27.01.2022 18:36
Здравоохранение 27.01.2022 18:36
Совместная волна: Волгоград атакует грипп с "омикроном"25.01.2022 15:25
Здравоохранение 25.01.2022 15:25
Скорая помощь LeCar готова к появлению нового штамма «омикрон»17.01.2022 14:43
Здравоохранение 17.01.2022 14:43
Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об одновременном заражении гриппом и коронавирусом10.01.2022 16:25
Здравоохранение 10.01.2022 16:25
Сельским медикам в Волгоградской области разрешили продавать лекарства08.01.2022 11:30
Здравоохранение 08.01.2022 11:30
Губернатор Волгоградской области поручил создать два центра отцовства03.01.2022 14:35
Здравоохранение 03.01.2022 14:35
Волгоградским медикам выделили новый транш на поощрение раннего выявления онкологии02.01.2022 08:45
Здравоохранение 02.01.2022 08:45
Новые санитарные машины разъехались по больницам Волгоградской области31.12.2021 12:37
Здравоохранение 31.12.2021 12:37
Если заболеешь в праздники, звони 23-03-0330.12.2021 13:56
Здравоохранение 30.12.2021 13:56
В Волгоградской области неотложную помощь будут оказывать все новогодние дни27.12.2021 12:59
Здравоохранение 27.12.2021 12:59
Дед Мороз прошел в Волгоградской области диспансеризацию26.12.2021 17:25
Здравоохранение 26.12.2021 17:25
Реклама