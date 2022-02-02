



Жительницу Урюпинского района госпитализировали с травмами в результате ДТП с участием КамАЗ на трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области. Аварию спровоцировал отрыв заднего правого колеса ВАЗ-21074, за рулем которого находилась пострадавшая 49-летняя женщина, сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД России.





По предварительным данным, женщина на отечественном легковом автомобиле ехала по трассе в сторону Москвы. Около 12.15 у машины оторвалось колесо, и водитель потеряла управление, выехала на встречную полосу, где врезалась в КамАЗ. За рулем грузового автомобиля находился 48-летний житель Карачаево-Черкесской республики, он в результате ДТП не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.