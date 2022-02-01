Covid-19

Дополнительные койки для детей с ковидом развернули в Волгограде

Covid-19 01.02.2022 15:52
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01.02.2022 15:52


Коечный фонд для лечения детей с коронавирусной инфекцией увеличивают в Волгограде. Как сообщили сегодня в облкомздраве, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей.
Так, с сегодняшнего дня в инфекционном корпусе ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая больница" открыто 40 коек для детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Еще 23 койки для детей первого месяца жизни развернуты на базе клинической больницы № 5.
Ранее, напомним, коечный фонд с 160 до 250 мест был увеличен в больнице №8 в Волгограде, которую полностью перевели для лечения детей с коронавирусной инфекцией. Детское инфекционное отделение было открыто в больнице №15.

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