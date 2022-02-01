









Глава Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского района Виктор Ахметшин сегодня утром вызвал полицию, обнаружив у калитки своего дома неприятный сюрприз, похожий на "коктейль Молотова". Как сообщил ИА "Высота 102" глава поселения, на стеклянной банке, предположительно с бензином, неизвестные наклеили листок с напечатанной на принтере надписью: "УХОДИ ИЗ ДУБОВОГО ОВРАГА". Видимо, чтобы показать серьезность ситуации, на крышку банки скотчем прилепили еще и зажигалку.





Глава поселения снял все на видео и записал эмоциональное обращение. "Кто бы ни был, я вас не боюсь! Не дождетесь!", - заявил Ахметшин своим недоброжелателям.

Сельский глава связывает угрозы исключительно со своей профессиональной деятельностью.





"Я вызвал полицию. Приезжала опергруппа, эксперт. Банку с содержимым забрали на экспертизу", - сообщил информагентству Виктор Ахметшин. Сейчас глава поселения находится в райотделе полиции, где дает пояснения в связи с утренним происшествием. В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили, что обращение в полицию от главы поселения было, но от комментариев воздержались.

Сам глава поселения заявил, что у него есть предположения, кто бы мог ему угрожать. "Это исключительно рабочие моменты, уверен. Я нахожусь в оппозиции к руководству района, но, честно, не думаю, что это они. Был еще конфликт и с местным фермером. Больше не знаю, кому я мог перейти дорогу. Надеюсь, что правоохранительные органы во всем разберутся", - сказал Виктор Ахметшин.

Фото и видео Виктора Ахметшина



