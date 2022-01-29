Расследования

В Михайловке суд признал незаконным отстранение от работы непривитого электромонтера

Расследования 29.01.2022 19:48
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29.01.2022 19:48


Электромонтеру Михайловского подразделения филиала ПАО «Россети Юг-«Волгоградэнерго» Андрею Алексееву удалось добиться в суде признания незаконным приказа об отстранении его от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.  Об  этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы. Михайловский городской суд Волгоградской области полностью удовлетворил иск сотрудника компании, который несколько месяцев просидел без работы. Пока суд огласил лишь резолютивную часть решения, в письменном виде оно будет опубликовано позже.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что Андрей Алексеев отказался делать прививку от коронавируса по принципиальным соображениям, так как считал ее экспериментальной вакциной. После того, как руководство компании отстранило его от работы на этом основании, мужчина направил заявление в генеральную прокуратуру РФ, а также в городской суд. Андрей Алексеев назвал незаконным приказ об отстранении его от работы, который лишил его возможности содержать семью и оплачивать кредиты. Кроме того, он обращал внимание на то, что работодателям лишь рекомендовали отстранять от работы  непривитых, при этом рекомендации не являлись нормативно-правовым актом.
Также Андрей Алексеев подчеркивал, что отказ от прививки чреват отстранением от работы лишь тех работников, чья деятельность связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. В перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательных профилактических прививок, сфера энергетики не упоминается. А главные санитарные врачи не вправе расширять данный список, указывал житель Михайловки.  
В свою очередь, в компании «Россетти-Юг» корреспонденту ИА «Высота 102» заявляли, что отстранили от работы своего сотрудника на законных основаниях. Так, в ответе на редакционный запрос здесь пояснили, что компания «исполняет требования федерального законодательства и нормативных актов, принятых органами местного самоуправления и действующих на территории региона, в частности, ФЗ N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым главным государственным санитарным врачом по Волгоградской области подписано постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Обязательной вакцинации от новой короновирусной инфекции подлежали в том числе работники сферы энергетики, как следовало из этого документа.  Отстранение отказавшихся от прививки сотрудников действует в течение всего периода эпиднеблагополучия до момента предоставления работником документа о проведенной вакцинации или медицинского заключения о противопоказаниях, комментировали в организации.
Между тем, пока решение Михайловского городского суда не вступило в законную силу. Остается неизвестным, будет ли его обжаловать ответчик.



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