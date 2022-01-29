Также Андрей Алексеев подчеркивал, что отказ от прививки чреват отстранением от работы лишь тех работников, чья деятельность связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. В перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательных профилактических прививок, сфера энергетики не упоминается. А главные санитарные врачи не вправе расширять данный список, указывал житель Михайловки.
В свою очередь, в компании «Россетти-Юг» корреспонденту ИА «Высота 102» заявляли, что отстранили от работы своего сотрудника на законных основаниях. Так, в ответе на редакционный запрос здесь пояснили, что компания «исполняет требования федерального законодательства и нормативных актов, принятых органами местного самоуправления и действующих на территории региона, в частности, ФЗ N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым главным государственным санитарным врачом по Волгоградской области подписано постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Обязательной вакцинации от новой короновирусной инфекции подлежали в том числе работники сферы энергетики, как следовало из этого документа. Отстранение отказавшихся от прививки сотрудников действует в течение всего периода эпиднеблагополучия до момента предоставления работником документа о проведенной вакцинации или медицинского заключения о противопоказаниях, комментировали в организации.
Между тем, пока решение Михайловского городского суда не вступило в законную силу. Остается неизвестным, будет ли его обжаловать ответчик.