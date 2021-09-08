Члена ТИК в Волгоградской области отстранили от работы из-за отказа прививаться

Электромонтера Михайловского подразделения филиала ПАО «Россети Юг-«Волгоградэнерго» Андрея Алексеева отстранили от работы за отказ вакцинироваться от коронавируса. Как рассказал ИА «Высота 102» Андрей Борисович, с 1 сентября не допустили к работе еще несколько сотрудников подразделения. «Кто-то из них не успел вакцинироваться, кто-то еще не получил медотвод. Но я отказался прививаться по принципиальным соображениям. Я категорически против того, чтобы на мне испытывали экспериментальную вакцину. И вот уже неделю я без работы», - сообщил Андрей Алексеев.

Отстраненный от работы электромонтер сдаваться не собирается. Он направил заявление в генеральную прокуратуру РФ, в котором сообщил, что из-за потери работы его лишили возможности содержать семью и оплачивать кредиты. Кроме того, он теряет трудовой стаж, так как период отстранения в него не входит. «Я считаю этот приказ незаконным. Минтруд разъяснил, что работодателям лишь рекомендовано отстранять от работы непривитых, это не нормативно-правовой акт. Кроме того, в рекомендациях говорится о достижении коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава. В ПАО «Россети-Юг»-«Волгоградэнерго» привито больше этого количества сотрудников», - говорится в заявлении. Также Андрей Алексеев подчеркивает, что отказ от прививки чреват отстранением от работы лишь тех работников, чья деятельность связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. В перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательных профилактических прививок, сфера энергетики не упоминается. А главные санитарные врачи не вправе расширять данный список, указывает автор жалобы.

«Работодатель не имеет права устанавливать в локальных актах или в трудовом договоре обязанность прохождения медицинского вмешательства, сотрудник имеет право отказаться от прививки – это гарантировано федеральным законом «Об охране здоровья граждан». Меня больше всего возмущает, что ответственность за все возможные поствакцинальные осложнения возложена только на самого гражданина. Но почему я должен брать на себя эту ответственность, если государство ее не хочет взять на себя?, - недоумевает мужчина. – Общеизвестно, что ни один из производителей отечественных вакцин не предоставил документов о прохождении всех фаз исследования своих препаратов, также отсутствуют основные доказательства их эффективности и безопасности. Взаимодействия вакцин с другими лекарственными препаратами не изучалось, при этом в составе самой вакцины есть вещество гидроксиметил, которое противопоказано к применению на животных и людях. Все это говорит о том, что вакцинация населения от коронавируса является медицинским исследованием. А участие в клиническом исследовании лекарственного препарата является в России делом сугубо добровольным. Об этом гласит и статья 21 Конституции РФ – «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытом. Слава Богу, Конституцию у нас еще никто не отменил», - рассуждает Андрей Алексеев.

Электромонтер из Михайловки требует провести проверку по его заявлению, привлечь должностных лиц, отстранивших его от работы, по двум статьям уголовного кодекса – за превышение должностных полномочий и за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Также он просит генерального прокурора РФ отменить приказ об отстранении его от работы и восстановить всех сотрудников, которые оказались в подобной ситуации, с возмещением неполученного заработка.

Между тем, в компании «Россети Юг» уверены, что отстранили Андрея Алексеева и других сотрудников компании от работы на законных основаниях. В ответе на редакционный запрос здесь пояснили, что компания «исполняет требования федерального законодательства и нормативных актов, принятых органами местного самоуправления и действующих на территории региона, в частности, ФЗ N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", в соответствии с которым главным государственным санитарным врачом по Волгоградской области подписано постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Обязательной вакцинации от новой короновирусной инфекции подлежат в том числе работники сферы энергетики. Это требование не распространяется лишь на лиц, имеющих медицинские противопоказания к прививке. Отстранение отказавшихся от прививки сотрудников действует в течение всего периода эпиднеблагополучия до момента предоставления работником документа о проведенной вакцинации или медицинского заключения о противопоказаниях, прокомментировали в организации.

Андрей Алексеев, впрочем, и сам человек подкованный и активный. Он возглавляет общественную организацию "Центр защиты прав населения", ведет общественные приемные по вопросам ЖКХ. Кроме того, Андрей Борисович является членом Михайловской ТИК с правом решающего голоса, куда был выдвинут от КПРФ. Он утверждает, что его работодатель умышленно создал ему проблемы, отстранив его от работы, что, по словам мужчины, равносильно увольнению, так как знал, что он входит в территориальную избирательную комиссию. «Члены избирательной комиссии, согласно федеральному закону, имеют особые гарантии в рамках трудовых отношений. Этот же закон предусматривает запрет на увольнение по инициативе работодателя члена избирательной комиссии с правом решающего голоса до окончания срока его полномочий для независимости и беспристрастности работы этих комиссий. Я считаю, что работодатель, отстранив от меня работы, нарушил и закон об основных гарантиях избирательных прав граждан», - уверен Андрей Алексеев.





Спускать это просто так мужчина не намерен. Пока же он сосредоточился на деятельности в территориальной избирательной комиссии. Отсутствие прививки, как он считает, не помешает его работе на выборах. «Все правила я, конечно же, буду соблюдать – маски, социальная дистанция и т.д. Но участвовать в эксперименте по вакцинации я не собираюсь. Я хочу лишь восстановить справедливость», - подчеркнул Андрей Алексеев.

Фото сайта региональной общественной организации "Народный контроль Волгоградской области"