К программе СберСпасибо присоединились в качестве партнёров компании СберПраво и СберАвтоподписка

Экономика 24.01.2022 16:53 Новости компаний
0
24.01.2022 16:53 Новости компаний
К программе лояльности «СберСпасибо» в качестве партнёров присоединился онлайн-сервис по решению юридических вопросов СберПраво и сервис по аренде автомобилей СберАвтоподписка, входящие в экосистему Сбера.
Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы от СберСпасибо на скидку и воспользоваться услугами сервисов. И при оплате услуг им также будут начислены бонусы.
При оплате любых юридических услуг СберПраво, клиенты получат 5% от стоимости оплаты бонусами от СберСпасибо. А при заказе услуги накопленные бонусы можно потратить на почти полную ее стоимость – бонусы можно списать при совершении оплаты и покупка составит всего 1 рубль.
В сервисе СберАвтоподписка клиенты смогут обменять бонусы на скидку до 99% от стоимости оплаты услуги, а за каждую совершённую покупку получат 1% от стоимости обратно.
Чтобы воспользоваться услугами, клиенту необходимо быть зарегистрированным участником программы СберСпасибо и проводить операции любой картой СберБанка.
Зарегистрироваться в программе СберСпасибо можно на сайте или в мобильном приложении.
"Мы рады, что возможности наших клиентов пополнились выгодными предложениями от партнёров СберПраво и СберАвтоподписка. На сегодняшний день программа лояльности уже включает в себя около 20 компаний экосистемы Сбера в качестве партнёров. Уверен, что новые предложения также станут востребованы и актуальны среди наших участников, а мы продолжим создавать для них выгодные акции и дополнительные привилегии", - комментирует Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо».
Реклама
Банк «Открытие» обновил мобильный и интернет-банк для компаний МСБ24.01.2022 16:37
Экономика 24.01.2022 16:37
Аграрии Волгоградской области готовятся к весенним полевым работам и планируют работу на год24.01.2022 13:48
Экономика 24.01.2022 13:48
Инновационный подшипник из Волжского вошел в сотню лучших товаров России24.01.2022 11:03
Экономика 24.01.2022 11:03
ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%24.01.2022 09:13
Экономика 24.01.2022 09:13
В Росстате назвали самых бедных и самых богатых волгоградских чиновников24.01.2022 07:31
Экономика 24.01.2022 07:31
Число банкротов в Волгоградской области выросло за год в 1,5 раза23.01.2022 09:03
Экономика 23.01.2022 09:03
ВТБ Лизинг возобновил работу по программе льготного лизинга дорожно-строительной техники21.01.2022 17:11
Экономика 21.01.2022 17:11
ВТБ: спрос на обезличенные металлические счета вырос на треть21.01.2022 11:33
Экономика 21.01.2022 11:33
Клиенты СберПремьер могут назначать встречу с личным менеджером в СберБанк Онлайн21.01.2022 11:31
Экономика 21.01.2022 11:31
Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» вырос за 2021 год на 40%21.01.2022 10:47
Экономика 21.01.2022 10:47
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис в формате уютного кафе20.01.2022 20:01
Экономика 20.01.2022 20:01
Безналичная оплата в общественном транспорте востребована у жителей Волгоградской области20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Клиенты ВТБ совершают 70% переводов через СБП20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Банк «Открытие»: 13% жителей ЮФО никогда не брали кредиты20.01.2022 18:16
Экономика 20.01.2022 18:16
Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса в 2021 году20.01.2022 15:15
Экономика 20.01.2022 15:15
Реклама