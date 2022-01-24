Экономика

К программе СберСпасибо присоединились в качестве партнёров компании СберПраво и СберАвтоподписка

Экономика 24.01.2022 16:53 Новости компаний
0
24.01.2022 16:53 Новости компаний


К программе лояльности «СберСпасибо» в качестве партнёров присоединился онлайн-сервис по решению юридических вопросов СберПраво и сервис по аренде автомобилей СберАвтоподписка, входящие в экосистему Сбера.
Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы от СберСпасибо на скидку и воспользоваться услугами сервисов. И при оплате услуг им также будут начислены бонусы.
При оплате любых юридических услуг СберПраво, клиенты получат 5% от стоимости оплаты бонусами от СберСпасибо. А при заказе услуги накопленные бонусы можно потратить на почти полную ее стоимость – бонусы можно списать при совершении оплаты и покупка составит всего 1 рубль.
В сервисе СберАвтоподписка клиенты смогут обменять бонусы на скидку до 99% от стоимости оплаты услуги, а за каждую совершённую покупку получат 1% от стоимости обратно.
Чтобы воспользоваться услугами, клиенту необходимо быть зарегистрированным участником программы СберСпасибо и проводить операции любой картой СберБанка.
Зарегистрироваться в программе СберСпасибо можно на сайте или в мобильном приложении.
"Мы рады, что возможности наших клиентов пополнились выгодными предложениями от партнёров СберПраво и СберАвтоподписка. На сегодняшний день программа лояльности уже включает в себя около 20 компаний экосистемы Сбера в качестве партнёров. Уверен, что новые предложения также станут востребованы и актуальны среди наших участников, а мы продолжим создавать для них выгодные акции и дополнительные привилегии", - комментирует Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо».

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
24.01.2022 16:37
Экономика 24.01.2022 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2022 13:48
Экономика 24.01.2022 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2022 11:03
Экономика 24.01.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.01.2022 09:13
Экономика 24.01.2022 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2022 07:31
Экономика 24.01.2022 07:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2022 09:03
Экономика 23.01.2022 09:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.01.2022 17:11
Экономика 21.01.2022 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2022 11:33
Экономика 21.01.2022 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2022 11:31
Экономика 21.01.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2022 10:47
Экономика 21.01.2022 10:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 20:01
Экономика 20.01.2022 20:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 18:16
Экономика 20.01.2022 18:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 15:15
Экономика 20.01.2022 15:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:29
Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:34
Игроков и тренеров волгоградского гандбольного клуба поразил вирусСмотреть фотографии
18:22
Районного чиновника в Волгоградской области увольняют с работы из-за родной тётиСмотреть фотографии
18:11
«Боимся отпускать детей в школу»: стаи собак терроризируют микрорайон в ВолжскомСмотреть фотографии
18:01
Водитель «Газели» спровоцировал массовое ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:13
Километровая пробка образовалась из-за жесткого ДТП в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Коронавирус выявлен у 33 младенцев в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:38
За неделю Волгоград накрыла двойная месячная норма осадковСмотреть фотографии
16:30
Для поиска пропавших рыбаков и лыжников билайн передал новые дроны отряду «ЛизаАлерт»Смотреть фотографии
15:55
Волгоградский инфекционист назвала симптомы «омикрона» у детейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
К поискам исчезнувшей под Волгоградом школьницы подключились водители из КазахстанаСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области более 20 школ ушли на карантин по ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
14:35
Важное обновление: «СОГАЗ-Мед» разъясняет новый список противопоказаний к вакцинации от COVID-19Смотреть фотографии
14:29
Расстрелявшему подростков волгоградцу грозит до семи лет колонииСмотреть фотографии
14:01
Дырявый трубопровод уже неделю заливает дорогу в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
Волгоградского ветерана боевых действий тайно вычеркнули из списков на жильеСмотреть фотографии
13:22
Осужденный топ-менеджер «Титан-Баррикады» вернет заводу похищенные миллионыСмотреть фотографии
13:00
«Нас накрывает»: коронавирус взял пугающую высоту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Около трех тысяч волгоградских работодателей простимулировали привившихся сотрудниковСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области из-за «омикрона» вводят доплаты медикамСмотреть фотографии
11:56
Жители СНТ в Волгограде второй день замерзают в своих домахСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области девочка со снежной горки угодила под машинуСмотреть фотографии
11:31
Не волна, а шторм: "омикрон" захватывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:03
Инновационный подшипник из Волжского вошел в сотню лучших товаров РоссииСмотреть фотографии
10:51
«Был одет не по погоде»: в центре Волгограда среди бела дня пропал мужчинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
В жутком ДТП под Волгоградом погиб житель Астраханской областиСмотреть фотографии
10:41
В Волжском в «скорую» врезалась иномаркаСмотреть фотографии
10:31
Волгоград оказался в хвосте рейтинга городов с высокооплачиваемой работойСмотреть фотографии
09:58
Пьяный водитель под Волгоградом недолго удирал от вооруженных полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгоградской области загодя приготовились ко дню трезвостиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 