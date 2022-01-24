Движение на улице Николая Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда сильно затруднено из-за жесткого столкновения двух легковушек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пострадали 4 человека.

По предварительным данным, в 13:45 52-летний водитель "Lada Kalina" не справился с управлением, в результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с "Renault Logan", за рулем которой находился 56-летний мужчина. Госпитализировали обоих водителей, а также 33-летнюю пассажирку "Renault" и 31-летнюю пассажирку "Lada". По словам очевидцев, движение на дороге до сих пор сильно осложнено. На место аварии прибыли 3 бригады скорой помощи и сотрудники ДПС.







