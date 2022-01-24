Банк «Открытие» обновил мобильный и интернет-банк для компаний МСБ

Экономика 24.01.2022 16:37 Новости компаний
0
24.01.2022 16:37 Новости компаний
В «Бизнес-портале» — интернет и мобильном банке «Открытия» для бизнеса стали доступны новые услуги и сервисы. В частности, клиентам предоставлена демоверсия, в которой можно протестировать самые популярные сервисы онлайн.
Демоверсия доступна по ссылке bp.open.ru без ввода реквизитов и личных данных. Любой желающий может посмотреть и оценить удобство работы со счетами, а также протестировать рублевые и валютные платежи, бизнес-карты, зарплатный проект или депозитные и кредитные продукты.
Добавлены инструменты для предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения. Теперь в разделе «Налоги и взносы УСН» можно воспользоваться сервисом бесплатного расчета налогов, отрегулировать размер доходов для уплаты налога - добавить в расчет суммы из других банков, уменьшить доходы вручную, а также увидеть напоминания о предстоящих страховых взносах и платежах по УСН. Также можно подключить услугу «Открытая бухгалтерия». Она поможет вести учет, рассчитывать налоги и готовить декларации для ИП и малых предприятий.
Появились новые типы ордеров для обмена валют. Теперь не нужно постоянно отслеживать курс - достаточно выбрать нужные параметры сделки. Для онлайн-конверсии доступны расширенные функции — желаемая цена, стоп-цена, плавающая стоп-цена и принудительное исполнение сделки.
В мобильном банке доступен сервис перевода валютной выручки. Клиенты-экспортеры могут получать оплату от международных контрагентов в валюте и переводить ее с транзитного счета на расчетный. Поступившую сумму можно перевести в рубли — полностью или частично. А списать валютные средства, поступившие со своего валютного счета из другого банка, или вернуть их отправителю возможно через интернет-банк.
Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий https://opendigest.ru/.
Реклама
К программе СберСпасибо присоединились в качестве партнёров компании СберПраво и СберАвтоподписка24.01.2022 16:53
Экономика 24.01.2022 16:53
Аграрии Волгоградской области готовятся к весенним полевым работам и планируют работу на год24.01.2022 13:48
Экономика 24.01.2022 13:48
Инновационный подшипник из Волжского вошел в сотню лучших товаров России24.01.2022 11:03
Экономика 24.01.2022 11:03
ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%24.01.2022 09:13
Экономика 24.01.2022 09:13
В Росстате назвали самых бедных и самых богатых волгоградских чиновников24.01.2022 07:31
Экономика 24.01.2022 07:31
Число банкротов в Волгоградской области выросло за год в 1,5 раза23.01.2022 09:03
Экономика 23.01.2022 09:03
ВТБ Лизинг возобновил работу по программе льготного лизинга дорожно-строительной техники21.01.2022 17:11
Экономика 21.01.2022 17:11
ВТБ: спрос на обезличенные металлические счета вырос на треть21.01.2022 11:33
Экономика 21.01.2022 11:33
Клиенты СберПремьер могут назначать встречу с личным менеджером в СберБанк Онлайн21.01.2022 11:31
Экономика 21.01.2022 11:31
Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» вырос за 2021 год на 40%21.01.2022 10:47
Экономика 21.01.2022 10:47
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис в формате уютного кафе20.01.2022 20:01
Экономика 20.01.2022 20:01
Безналичная оплата в общественном транспорте востребована у жителей Волгоградской области20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Клиенты ВТБ совершают 70% переводов через СБП20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Банк «Открытие»: 13% жителей ЮФО никогда не брали кредиты20.01.2022 18:16
Экономика 20.01.2022 18:16
Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса в 2021 году20.01.2022 15:15
Экономика 20.01.2022 15:15
Реклама