В Волгоградской области девочка со снежной горки угодила под машину

Происшествия 24.01.2022 11:35
0
24.01.2022 11:35
Иномарка наехала на 10-летнюю девочку в Урюпинске, которая внезапно скатилась на дорогу со снежной горки. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, дорожное происшествие случилось накануне поздно вечером напротив дома №151 по улице Доценко.
По предварительным данным, машиной «Datsun on-DO» управлял 59-летний мужчина. По его словам, ребенок неожиданного скатился на проезжую часть прямо под колеса его автомобиля со снежного сугроба, расположенного на правой обочине. Пострадавшую девочку госпитализировали.
Реклама
Дырявый трубопровод уже неделю заливает дорогу в Волгограде24.01.2022 14:01
Происшествия 24.01.2022 14:01
В жутком ДТП под Волгоградом погиб житель Астраханской области24.01.2022 10:43
Происшествия 24.01.2022 10:43
В Волжском в «скорую» врезалась иномарка24.01.2022 10:41
Происшествия 24.01.2022 10:41
Пьяный водитель под Волгоградом недолго удирал от вооруженных полицейских24.01.2022 09:58
Происшествия 24.01.2022 09:58
Из Ростова-на-Дону в Волгоград не доехали мужчина и ребенок23.01.2022 10:57
Происшествия 23.01.2022 10:57
Упрямая водитель Infiniti устроила массовое ДТП с пострадавшими в Волгограде22.01.2022 12:59
Происшествия 22.01.2022 12:59
Эпичное столкновение трех внедорожников в Волгограде попало на видео22.01.2022 12:34
Происшествия 22.01.2022 12:34
Пьяный водитель на скорости протаранил автосервис в Волгограде (ВИДЕО)22.01.2022 11:27
Происшествия 22.01.2022 11:27
«Машины в хлам!»: четыре человека пострадали в жестком ДТП в Волгограде22.01.2022 10:19
Происшествия 22.01.2022 10:19
Легковушка сбила двух пешеходов в Волгоградской области22.01.2022 09:51
Происшествия 22.01.2022 09:51
В Волгограде мужчину на переходе сбили две машины21.01.2022 18:13
Происшествия 21.01.2022 18:13
Дар-гора в Волгограде встала в пробках из-за ДТП с «Газелью»21.01.2022 14:04
Происшествия 21.01.2022 14:04
В Волгограде двое бомжей подпалили дом и отравились газом20.01.2022 14:27
Происшествия 20.01.2022 14:27
Микроавтобус сбил пенсионерку на юге Волгограда20.01.2022 10:35
Происшествия 20.01.2022 10:35
Бетонный козырек рухнул у подъезда пятиэтажки в Волгограде19.01.2022 16:32
Происшествия 19.01.2022 16:32
Реклама