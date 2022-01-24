В Волгоградской области девочка со снежной горки угодила под машину





Иномарка наехала на 10-летнюю девочку в Урюпинске, которая внезапно скатилась на дорогу со снежной горки. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, дорожное происшествие случилось накануне поздно вечером напротив дома №151 по улице Доценко.

По предварительным данным, машиной «Datsun on-DO» управлял 59-летний мужчина. По его словам, ребенок неожиданного скатился на проезжую часть прямо под колеса его автомобиля со снежного сугроба, расположенного на правой обочине. Пострадавшую девочку госпитализировали.



