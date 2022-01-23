Расследования

Двое безработных месяц закладывали наркотики в двух районах Волгограда

Расследования 23.01.2022 09:47
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23.01.2022 09:47


Полицейские задержали двух безработных мужчин, который занимались распространением синтетических наркотиков в двух районах Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, подозреваемых задержали с поличным сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Волгограду.
Оперативники в ходе досмотра обнаружили у мужчин свертки с расфасованным порошкообразным содержимым внутри. Исследование показало, что это метадон.
Установлено, что двое неоднократно судимых волжан в возрасте 31 и 34 лет на протяжении месяца выполняли функции закладчиков наркотических средств для последующего их сбыта бесконтактным способом на территории Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов.
Они сознались в содеянном. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу. За содеянное задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

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