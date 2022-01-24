В Росстате назвали самых бедных и самых богатых волгоградских чиновников

Среди регионов ЮФО больше всех получали в 2020 году сотрудники администрации Краснодарского края – 64143 рубля. Среди работников территориальных управлений федеральных органов власти выше всех зарплата у севастопольцев - 57747 рублей. Самая высокая средняя зарплата у муниципалов в Краснодарском крае – 46207 рублей. А вот у работников органов местного самоуправления в Калмыкии средняя зарплата весьма скромная - 29681 рубль.
Экономика 24.01.2022 07:31
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24.01.2022 07:31
Среди регионов ЮФО больше всех получали в 2020 году сотрудники администрации Краснодарского края – 64143 рубля. Среди работников территориальных управлений федеральных органов власти выше всех зарплата у севастопольцев - 57747 рублей. Самая высокая средняя зарплата у муниципалов в Краснодарском крае – 46207 рублей. А вот у работников органов местного самоуправления в Калмыкии средняя зарплата весьма скромная - 29681 рубль.
Росстат опубликовал данные о численности и средних зарплатах работников государственных органов, госслужащих и сотрудников органов местного самоуправления за 2020 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, всего в Волгоградской области, с учетом работников органов судебной власти, прокуратуры, территориальных органов МВД, КСП, избирательных комиссий и администраций в 2020 году насчитывалось 35851 человек, работающих в данной сфере. Это немногим меньше, чем в 2019 году – 36008 человек. При этом гораздо больше, чем было в 2018 году – 33412 человек. На каждую тысячу населения Волгоградской области в 2020 году приходилось 145 сотрудников госорганов.При этом самая высокая зарплата среди сотрудников органов власти зафиксирована у чиновников администрации Волгоградской области. Так, по данным Росстата, в 2020 году средний размер зарплаты работников органов исполнительной власти составил 56975 рублей (рост по сравнению с 2019 годом 7,6%). Сотрудники территориальных управлений федеральных ведомств в регионе получали в среднем 43807 рублей, при этом их зарплата по сравнению с 2019 годом выросла всего на 0,8%. Однако самыми низкооплачиваемыми в регионе стали работники органов местного самоуправления – они зарабатывали в среднем 31999 рублей (рост 3,6%). При этом размер средней зарплаты в экономике Волгоградской области в 2020 году, как утверждают в Росстате, составлял 38243 рубля.
Среди регионов ЮФО больше всех получали в 2020 году сотрудники администрации Краснодарского края – 64143 рубля. Среди работников территориальных управлений федеральных органов власти выше всех зарплата у севастопольцев - 57747 рублей. Самая высокая средняя зарплата у муниципалов в Краснодарском крае – 46207 рублей. А вот у работников органов местного самоуправления в Калмыкии средняя зарплата весьма скромная - 29681 рубль.
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