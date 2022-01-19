Экономика

Голосовой ассистент поможет клиентам ВТБ перевести деньги через СБП

Экономика 19.01.2022 11:56 Новости компаний
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19.01.2022 11:56 Новости компаний


Пользователи ВТБ Онлайн получили возможность переводить деньги через Систему быстрых платежей с помощью голосового ассистента.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно активировать виртуального помощника, попросить перевести определенную сумму по номеру телефона и назвать банк получателя. Если клиент не укажет название банка, то голосовой помощник уточнит его у пользователя. 
«Наш голосовой ассистент уже умеет переводить деньги по номеру телефона клиентам ВТБ и между своими счетами, а теперь сможет помочь клиентам совершить перевод через Систему быстрых платежей. Рассчитываем, что этим функционалом воспользуются до 10 тысяч наших клиентов до конца года. Мы не только расширяем его функционал, но и работаем над стабильностью и качеством работы. Теперь виртуальный помощник сможет лучше распознавать речь человека благодаря новому детектору голосовой активности», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
В январе у голосового ассистента появились новые функции: теперь он сможет рассказать о событиях на «ВТБ Арене», проходящих для клиентов акциях банка и по просьбе клиента подбросить монетку. Также пользователи приложения на платформе iOS смогут запускать голосового ассистента ВТБ через Siri. В начале февраля с помощью голосового ассистента клиенты смогут оформить дебетовую карту.
Голосовой ассистент появился в приложении ВТБ Онлайн в феврале 2021 года. С момента запуска сервис помог более 380 тысячам пользователей провести платежи и переводы по наиболее частым операциям на общую сумму 40 млн рублей.         
Для общения с голосовым ассистентом необходимо запустить мобильное приложение ВТБ Онлайн, сказать «Привет, ВТБ!», а для первого запуска помощника - нажать на соответствующее окошко в правом верхнем углу экрана. Получить информацию по продуктам и услугам банка могут также те, кто не является клиентами ВТБ — это можно сделать через голосового ассистента в Алисе и скачав версию приложения ВТБ Онлайн для неклиентов.

 
 

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