ВТЗ систематизирует работу по ESG-повестке в рамках общей политики ТМК





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), систематизирует работу в сфере устойчивого развития в рамках общей ESG-политики ТМК.

В первую рабочую неделю наступившего года ТМК опубликовала ESG-политику на своем официальном сайте . Согласно документу компания придерживается следующих основных принципов в контексте устойчивого развития: соблюдение прав человека, внедрение лучших практик корпоративного управления, выстраивание эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами, обеспечение информационной прозрачности, управление ESG-рисками, соблюдение российских и международных законодательных норм, этичное поведение, приверженность Целям устойчивого развития ООН. Документ также обозначает порядок подготовки отчетности в области устойчивого развития и принципы раскрытия нефинансовой информации.

ESG-политика ТМК служит руководством и для деятельности ВТЗ, который на протяжении многих лет выстраивает свою работу в соответствии с принципами устойчивого развития. На заводе функционирует современный административно-лабораторный комплекс ECOHOUSE ТМК, который является не только рабочим местом для персонала экологической службы, но также представляет собой эффективную площадку для научных дискуссий с целью дальнейшего развития и улучшения окружающей среды.

Экологические инициативы ВТЗ регулярно получают высокие оценки от экспертов отрасли. Достижения предприятия на этом направлении были отмечены дипломом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности-2021» в номинации «Лучшая программа в сфере экопросвещения» за реализацию ESG-принципов на промышленном предприятии. Уникальный опыт ВТЗ по подготовке специалистов был отмечен на Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества». Также в 2021 году предприятие заняло 1 место в престижном Национальном конкурсе «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» в номинации «Эффективный экоменеджмент», представив проект «Внедрение принципов ESG в системе экоменеджмента предприятия», а сама ТМК получила специальный диплом премии за эффективное продвижение экологических технологий.

«ВТЗ модернизирует мощности, внедряет экологически эффективное электросталеплавильное производство, перерабатывает отходы производства и эксплуатирует современный природоохранный полигон для захоронения части промышленных отходов, озеленяет территорию, проводит просветительскую работу с жителями региона. Помимо этого, мы реализуем ряд социальных и благотворительных инициатив в регионе, оказываем адресную помощь образовательным, медицинским, социальным учреждениям. Мы намерены и далее развивать социальную и экологическую повестку и совершенствовать практики управления, чтобы оставаться успешным и ответственным предприятием», —подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Волжский трубный завод (https://vtz.tmk-group.ru/) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.



