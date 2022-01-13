Смертность от пожаров выросла в Волгоградской области

Происшествия 13.01.2022 18:33
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13.01.2022 18:33
С начала 2022 года в Волгоградской области за неполный месяц на пожарах погибло 12 человек – такое же количество смертей было зарегистрировано в прошлом году за весь январь. Об этом сообщил сегодня журналистам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Степаненко.
Так, с начала текущего года на 9 пожарах уже погибло 12 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года в огне погибли 8 жителей региона.
«Все пожары с гибелью людей в 2022 году произошли в жилом секторе. Из 12 погибших - 9 мужчин (средний возраст - 57 лет) и три женщины, причем преклонного возраста. При этом практически все эти пожары возникли в период с 22 часов до 6 утра, т. е в так называемое ночное время суток», - уточнил Степаненко. Возгорания, преимущественно, произошли из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.
В целом общее количество пожаров в регионе в 2022 году снизилось на 7,1%. Всего с начала года произошло 92 пожара, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 99 возгораний.
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