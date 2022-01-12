В Волгограде из-за гололеда столкнулись два грузовика

Происшествия 12.01.2022 11:42
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12.01.2022 11:42
Два ДТП с участием фур зафиксированы сегодня на дорогах Волгограда и области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, на Третьей продольной в Тракторозаводском районе Волгограда два грузовых автомобиля друг за другом двигались в сторону Саратова. Прицеп ведущего грузовика занесло на льду. Водитель пытался выровнять автомобиль, но не справился с управлением. В результате прицеп задел сзади следовавший тягач и одна из фур вылетела на обочину. Информация о пострадавших уточняется.
Второе ДТП случилось сегодня утром на 786 километре трассы в Михайловском городском округе Волгоградской области. Два грузовых автомобиля двигались в сторону Москвы. Водитель одного из них нарушил дистанцию и столкновения избежать не удалось. В этом ДТП никто не пострадал.
Автор видео Евгений Лукшин, ВКонтакте. Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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