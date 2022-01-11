В Волгограде аферисты без фантазии вернулись к старым схемам мошенничества

Расследования 11.01.2022 18:34
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11.01.2022 18:34
Всплеск телефонных мошенничеств по давно известной схеме зафиксировала полиция Волгограда за последние несколько дней. Аферисты начали массовый обзвон пожилых волгоградцев, которым сообщают о совершенном их близким родственником ДТП. Мошенники говорят жертвам о необходимости срочно передать крупную сумму денег для урегулирования вопросов с законом или помощи пострадавшим в аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Звонящие иногда представляются в том числе сотрудниками полиции.
Только за один день 11 января в дежурную часть обратились трое пострадавших от рук аферистов волгоградцев. Ради «спасения» дочки, якобы совершившей ДТП, 90-летний житель Краснооктябрьского района отдал курьеру 300 тысяч рублей. Второй жертвой мошенников стала 82-летняя пенсионерка из Красноармейского района – ее убедили передать полмиллиона рублей. Аналогичным образом потеряла 180 тысяч рублей 85-летняя волгоградка.
«Опросив потерпевших установлено, что вероятно действовал один и тот же злоумышленник, приезжавший за деньгами: потерпевшие отдали деньги мужчине в возрасте среднего возраста, ростом 180-185 см, его лицо скрывала маска, – прокомментировали в Главке. – В силу возраста более значимых примет потерпевшие не смогли запомнить. Сейчас оперативники ведут розыск злоумышленника».
Полиция региона просит волгоградцев рассказать своим пожилым родственникам о существующих схемах обмана. При общении с неизвестными лицами необходимо быть предельно бдительными, не доверять сомнительным телефонным звонкам и не передавать деньги незнакомым. Подобные звонки поступают только от мошенников.
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