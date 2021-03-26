



Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве при заключении государственных контрактов. Дело направлено в Центральный районный суд Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом вскоре предстанут 50-летний директор спортивной школы и его 42-летний знакомый. Ранее информагентство сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Мохова, директора спортшколы №6, и Алексея Худякова, его знакомого, которых поймали на афере с бюджетными средствами.

Напомним, по версии следствия, директор спортивной школы пообещал знакомому руководителю строительной организации за "откат" оказать содействие в заключении государственных контрактов на ремонт кровли образовательных учреждений. Деньги, по словам обвиняемого, предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам департамента образования Волгограда. В период с июля по август 2019 года Мохов получил от коммерсанта через посредника за якобы оказанные услуги порядка 1 млн 670 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Также в октябре 2019 года директор спортивной школы получил через посредника от того же бизнесмена 200 тысяч рублей, которые якобы предназначались в качестве взятки должностным лицам администрации Волгограда за подписание актов выполненных работ по ремонту кровли образовательных учреждений.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признают.

Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, санкция ч.4 ст.291.1 УК РФ – до 12 лет лишения свободы.

Уголовное преследование в отношении директора коммерческой организации прекращено на стадии расследования в связи с деятельным раскаянием, в том числе активным способствованием раскрытию преступлений. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых (2 автомобиля и земельный участок) на общую сумму порядка 1,5 млн рублей.



