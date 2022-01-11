«КАМАЗ» вылетел с трассы в Волгоградской области

Происшествия 11.01.2022 10:07
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11.01.2022 10:07
Водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и тягач вылетел в кювет на трассе в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне на 578 километре федеральной трассы 1Р 228 «Сызрань - Саратов - Волгоград».
За рулем находился 49-летний житель Ульяновской области. Мужчину госпитализировали.
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