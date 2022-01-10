В волгоградском «Роторе» - новый тренер





Волгоградский «Ротор» принял на работу двух новых сотрудников. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, старшим тренером команды стал Константин Синеоков, главным врачом – Павел Печкуров.

Константин Синеоков выступал за «Ротор» в 2007-2008 годах, играл за другие российские клубы. В 2019-2021 годах он работал помощником нового главного тренера «Ротора» Артема Куликова в ФК «Краснодар-2». Последним местом его работы был клуб «Акрон». Павел Печкуров трудился в воронежском «Факеле» и «Химках».Сегодня игроки «Ротора» прошли углубленное медицинское обследование в Москве. Уже завтра команда начнет подготовку в Крымске.Между тем, «Ротор» на первом сборе будет выступать в прежнем составе – изменений в команде на данный момент нет.Команда будет готовиться под руководством главного тренера Артёма Куликова и его тренерского штаба, в который, помимо Константина Синеокова, входят Евгений Алдонин, Евгений Плотников и Николае Русу. Михаил Мысин, который работал тренером-аналитиком в штабе экс-главного тренера волгоградского клуба Дмитрия Хохлова, участие в первом сборе не примет. Любопытно, что в декабре прошлого года Михаил Мысин раскритиковал на одном из волгоградских телеканалов руководство клуба.Фото сайта СК "Ротор".