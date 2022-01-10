В волгоградском «Роторе» - новый тренер

Сегодня игроки «Ротора» прошли углубленное медицинское обследование в Москве. Уже завтра команда начнет подготовку в Крымске.
Между тем, «Ротор» на первом сборе будет выступать в прежнем составе – изменений в команде на данный момент нет.
Команда будет готовиться под руководством главного тренера Артёма Куликова и его тренерского штаба, в который, помимо Константина Синеокова, входят Евгений Алдонин, Евгений Плотников и Николае Русу. Михаил Мысин, который работал тренером-аналитиком в штабе экс-главного тренера волгоградского клуба Дмитрия Хохлова, участие в первом сборе не примет. Любопытно, что в декабре прошлого года Михаил Мысин раскритиковал на одном из волгоградских телеканалов руководство клуба.
Фото сайта СК "Ротор".