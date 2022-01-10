Экономика 10.01.2022 14:02 Новости компаний
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10.01.2022 14:02 Новости компаний
СберИндекс опубликовал данные о новогоднем онлайн-шопинге. По данным сервиса, число россиян, приобретающих подарки к Новому году онлайн, с 2019 года удвоилось и составит в 2021 году не менее 5,6 млн человек.
Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка: "Пандемия сделала онлайн-шоппинг нормой. По оценке СберИндекс, сумма, потраченная на подарки в интернете, в период с 1 по 20 декабря 2021 года на 84% больше, чем год назад. Россияне в этом году активно делают покупки онлайн, как на российских, так и зарубежных сайтах. Для второго случая я бы обратил внимание на флагманские продукты СберБанка: кредитную и дебетовую СберКарты, у которых есть функция фиксации курса валют на момент покупки, что сразу дает реальное представление о тратах с карты. Также таким преимуществом обладает и СберКарта Тревел".
В части подарков e-com отъел примерно четверть дополнительного праздничного пирога традиционной «оффлайн» розницы. Интересно, что в 2020 году прирост составлял «лишь» 40% год к году. То есть, привычка покупать онлайн начала массово формироваться уже после второй волны пандемии, когда потребитель вполне мог сходить и в обычный магазин.
Структура дополнительных предновогодних трат в сети в целом совпадает с тенденциями в оффлайн рознице. Крупнейшней категорией (38%) является «прочее», куда входит корзина наиболее распространенных подарков (конфеты, алкоголь, косметика и прочее).
Треть расходов совершается в сегменте «Бытовая техника и электроника», четверть — в категории «Одежда, обувь и аксессуары». Также в этом году СберИндекс зафиксировал более ранний старт предновогоднего шопинга. Расходы на него резко возросли уже со второй недели декабря. В предыдущие годы это происходило непосредственно перед самими праздниками.
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