Расследования

Элитный внедорожник и такси угнали в Волгограде

Расследования 10.01.2022 13:07
0
10.01.2022 13:07


Три автомобиля, среди которых белый внедорожник "Lexus LX450", угнали в Волгограде в праздничные дни. Как сообщили в УМВД по Волгограду, накануне в полицию поступило сразу два сообщения об угоне машин. Так, в Дзержинском районе 59-летний таксист не обнаружил автомобиля "Лада Гранта" (К447ЕВ134) с наклейкой "Ситимобил". Машину он оставил в ночь с 31 декабря на 1 января на обочине бульвара 30-летия Победы, так как почувствовал себя плохо. Приехав на место через некоторое время, он не обнаружил автомобиля. Самостоятельные поиски результата не принесли. Мужчина обратился в полицию. Помощи в поиске автомобиля марки "ВАЗ-2106" (Р651ЕМ34) также попросил у правоохранителей 45-летний житель Красноармейского района. Злоумышленники угнали красную "шестерку" от дома №35 по улице Фадеева. 
В Рождество лишился внедорожника "Lexus LX450" (М303ВТ134) 31-летний житель Дзержинского района. Мужчина сообщил полицейским, что машину угнали с территории стоянки, расположенной по ул. Краснопресненская, 11Д. Известно, что иномарка была оборудована сигнализацией.
Госавтоинспекция города Волгограда обращается ко всем гражданам, обладающих информацией о нахождении машин, либо лиц, причастных к совершению преступлений, информацию сообщать по телефону: "02" или дежурную часть ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink подготовил киноменю для любителей нереально интересного
Расследования
10.01.2022 16:18
Расследования 10.01.2022 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.01.2022 18:15
Расследования 08.01.2022 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.01.2022 08:46
Расследования 05.01.2022 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2022 18:51
Расследования 04.01.2022 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2022 16:09
Расследования 04.01.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2022 11:58
Расследования 03.01.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2022 10:55
Расследования 03.01.2022 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2022 16:09
Расследования 01.01.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2022 13:52
Расследования 01.01.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2022 12:10
Расследования 01.01.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.12.2021 17:19
Расследования 31.12.2021 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.12.2021 16:49
Расследования 31.12.2021 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.12.2021 11:37
Расследования 31.12.2021 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2021 14:40
Расследования 30.12.2021 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2021 11:46
Расследования 30.12.2021 11:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:25
Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об одновременном заражении гриппом и коронавирусомСмотреть фотографии
16:18
Дуэт лжегазовиков отправили в колонию за кражи из квартир в ВолжскомСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде готовятся освоить средства на ликвидацию трех свалок по нацпроектуСмотреть фотографии
15:49
Колокольцев определил зону ответственности экс-начальника волгоградского ГУ МВДСмотреть фотографии
14:53
Волгоградскому СК "Ротор" дали из бюджета 760 миллионов рублей на 2022 годСмотреть фотографии
14:04
Банк «Открытие»: рынок ипотеки в 2022 году ждет существенное охлаждениеСмотреть фотографии
13:07
Элитный внедорожник и такси угнали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Смертность от коронавируса выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде скорректируют расписание двух автобусовСмотреть фотографии
11:35
Жители трех районов Волгограда останутся без горячей воды из-за аварииСмотреть фотографии
11:14
Губернатор Волгоградской области созывает клинсовет из-за нового штамма коронавирусаСмотреть фотографии
10:44
Водителя госпитализировали после наезда машины на придорожный павильон в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде оштрафовали портящее воздух предприятиеСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области возобновили "охоту" на безмасочниковСмотреть фотографии
08:32
В Волжском сократили количество рейсов пяти автобусовСмотреть фотографии
19:57
Охотники за медью оставили жителей Волжского без интернетаСмотреть фотографии
18:39
Умерла журналист «Волжской правды»Смотреть фотографии
18:06
Год потерь: волгоградцы, которые останутся в нашей памятиСмотреть фотографии
17:00
Торговый центр «Ворошиловский» определил победителей акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
16:29
Города и села в Волгоградской области погрязли в заледеневшей снежной кашеСмотреть фотографии
14:42
Стая позеленевших собак из Волгограда прославилась в соцсетяхСмотреть фотографии
14:22
Волгоградские чиновники пересчитают пассажиров сокращаемой маршруткиСмотреть фотографии
13:51
Мошенники опустошили кошельки жаждущих интима волгоградцевСмотреть фотографии
12:48
Кривая суточной заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области пошла вверхСмотреть фотографии
12:04
Иномарка впечаталась в фуру на трассе под Волгоградом, водитель в больнице (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:57
Жителей двух районов Волгограда оставят без востребованной маршруткиСмотреть фотографии
09:54
Пьяный подросток на отцовской машине устроил ДТП на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
09:23
Короткое замыкание оставило без жилья две семьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:45
Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с погодной «лихорадки»Смотреть фотографии
18:15
Сядут все: судебные страсти 2021 года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 