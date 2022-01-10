Элитный внедорожник и такси угнали в Волгограде





Три автомобиля, среди которых белый внедорожник "Lexus LX450", угнали в Волгограде в праздничные дни. Как сообщили в УМВД по Волгограду, накануне в полицию поступило сразу два сообщения об угоне машин. Так, в Дзержинском районе 59-летний таксист не обнаружил автомобиля "Лада Гранта" (К447ЕВ134) с наклейкой "Ситимобил". Машину он оставил в ночь с 31 декабря на 1 января на обочине бульвара 30-летия Победы, так как почувствовал себя плохо. Приехав на место через некоторое время, он не обнаружил автомобиля. Самостоятельные поиски результата не принесли. Мужчина обратился в полицию. Помощи в поиске автомобиля марки "ВАЗ-2106" (Р651ЕМ34) также попросил у правоохранителей 45-летний житель Красноармейского района. Злоумышленники угнали красную "шестерку" от дома №35 по улице Фадеева.

В Рождество лишился внедорожника "Lexus LX450" (М303ВТ134) 31-летний житель Дзержинского района. Мужчина сообщил полицейским, что машину угнали с территории стоянки, расположенной по ул. Краснопресненская, 11Д. Известно, что иномарка была оборудована сигнализацией.

Госавтоинспекция города Волгограда обращается ко всем гражданам, обладающих информацией о нахождении машин, либо лиц, причастных к совершению преступлений, информацию сообщать по телефону: "02" или дежурную часть ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75.



