Престарелая волгоградка погибла в пожаре из-за забытого утюга





В Рождественскую ночь в Волгограде погибла 81-летняя женщина, квартира которой загорелась из-за невыключенного утюга. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 05.38 ч. На улице Никитина в многоквартирном жилом доме в трехкомнатной квартире горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Пожарные расчеты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:36 ч. Однако пенсионерку, хозяйку квартиры спасти не удалось.

В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают, что основными причинами пожаров являются аварийный режим работы электросети, неосторожное обращение людей с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, газовых отопительных и электронагревательных приборов. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, пользоваться самодельными печками и обогревателями, а также включать одновременно приборы с большой мощностью потребления электроэнергии.