В Камышине без тепла остались 24 многоэтажки и гостиница





В Камышине Волгоградской области сегодня с 9 часов утра отключат отопление в ряде домов и учреждений из-за порыва на телосетях. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышина Волгоградской области, без ресурса останутся жилые здания на ул. Краностроителей д.д. 4,5,6,7,9,11,13,15; ул. Некрасова д.д. 7,9,11; пр. Феоктистова д. 47; ул. Леонова д.д. 2,2а,5,19, 19а,21,21а,23,25,25а,26,31. Также временно не будет тепла в средней школе №3, в гостинице «Глория», в боулинг, в МУП «Автобаза». Ремонт будут проводить работники ООО "КамышинТеплоЭнерго".

Напомним, 28 декабря в Камышине также ряд домов и учреждений оставались без тепла из-за порыва на тепломагистрали. Тогда ресурс вернули в квартиры спустя семь часов после начала работ.