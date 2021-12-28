Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на снежной дороге под Волгоградом





Пассажирская маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на автодороге "Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба" в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером в поселке Рыбачий Среднеахтубинского района. Напротив дома №58 по улице Заречной 24-летний женщина-водитель автомобиля "ВАЗ-21140" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с микроавтобусом "Луидор 225000".

В результате ДТП водитель легковой автомашины и ее 14-летняя пассажирка госпитализированы. Пострадали также пассажирки микроавтобуса: 18-летняя, 63-летняя и 21-летняя женщины обратились за помощью в больницу.



