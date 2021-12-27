Под Волгоградом ввели режим ЧС из-за энергокатастрофы





В СНТ «Родничок» Городищенского района Волгоградской области вернулось электричество. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети Юг», минувшей ночью 150 садоводческих домовладений остались без света в результате выхода из строя энергооборудования, состоящего на балансе товарищества. В СНТ «Родничок» нет газоснабжения, поэтому вместе со светом пропало и тепло в домах. На территории Городищенского района был введен режим чрезвычайной ситуации.

Администрация района обратилась за помощью в «Россети Юг». Волгоградский филиал энергокомпании направил два мобильных источника электроснабжения мощностью 100 кВт, чтобы подключить обесточенные дома к сетям. Бригада «Россети Юг» обследовала и отремонтировала поврежденную кабельную линию. Все потребители подключены по резервной схеме.

При этом в компании отметили, что в СНТ «Родничок» нет ни штатного энергетика, ни договора на обслуживание электросетевого оборудования. Длительное отсутствие технического обслуживания и ремонтов, подготовки сетей к осенне-зимнему периоду привели к существенному износу оборудования и отключению электроснабжения, подчеркнули энергетики.

Ранее сообщалось, что жители СНТ «Родничок» замерзали в своих домах из-за отключения электричества. И.о.главы главы Городищенского района Волгоградской области Сергей Будников подтвердил, что временно проблема с электричеством в СНТ «Родничок» решена. «СНТ сейчас проходит процедуру банкротства, но дело в том, что мы не можем найти конкурсного управляющего – он не выходит на связь. Хотя он является юридическим лицом, несет ответственность за имущество, в том числе за энергооборудование. О произошедшем осведомлены правоохранительные органы, в том числе прокуратура. До разрешения этой ситуации на территории района продолжает действовать режим ЧС», - пояснил и.о. главы.







