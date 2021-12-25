Мост через Волгу в Волгограде сковала гигантская пробка











В Волгограде на мосту через Волгу из-за ДТП образовалась гигантская пробка в обе стороны движения. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, столкнулись «Лада Ларгус» и «Киа Риа». Один из автомобилей врезался в отбойник, перекрыв одну полосу.

Между тем, затруднено движение и на других трассах в Волгограде из-за выпавшего снега. При этом многие волгоградцы сегодня выехали на своих автомобилях в гипермаркеты для закупки продуктов на новый год. В мэрии заявили, что к двум часам дня все основные магистрали областного центра были обработаны песко-соляной смесью. В настоящее время расчищаются второстепенные дороги и проезды. На улицах работают 100 единиц дорожной техники.



Еще более критическая ситуация сложилась на федеральных трассах. Из-за плохой видимости, метели и гололеда здесь ограничили движение. Однако без жертв не обошлось. В страшном ДТП на московской трассе сегодня погибли два человека.

