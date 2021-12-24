Двое осужденных сбежали из волгоградской колонии под покровом ночи

Происшествия 24.12.2021 15:16
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24.12.2021 15:16
С территории колонии-поселения №3 в Кировском районе Волгограда сбежали двое осужденных. Как сообщили в УФСИН России по региону, разыскиваются 23-летний Георгий Вязовиков и 19-летний Дмитрий Корней. Известно, что они совершили побег из колонии-поселения ночью. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ. Беглецов ищут.
Георгий Вязовиков был осужден в октябре 2020 года в Краснодаре к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за кражи и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Уроженец города Майкоп является жителем Краснодара. Ранее не судим. Склонен к бродяжническому образу жизни.
Особые приметы: на левом запястье татуировка "Скрипичный ключ", на правом предплечье татуировка-надпись "Не все потеряно".
Был одет в черную куртку гражданского образца с меховой вставкой на капюшоне, черные штаны гражданского образца, черную обувь.
Дмитрий Корней осужден в июне 2021 года приговором Армавирского городского суда Краснодарского края за кражи к 3,5 годам колонии-поселения. Уроженец Краснодарского края. Ранее не судим.
Особые приметы: на правом и левом предплечьях кельтские надписи.
Был одет в черную лыжную куртку с белыми разводами, черные штаны гражданского образца, черные болоньевые сапоги.
Отмечается, что он отрицательно относится к сотрудникам правоохранительных органов и может оказать сопротивление при задержании.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в УФСИН России по Волгоградской области по телефонам: (8442) 40-17-95, 40-18-53, 8-927-514-43-66, или в полицию по телефону "02".
Фото: УФСИН России по Волгоградской области
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