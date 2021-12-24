В Волгограде странное поведение водителя каршеринговой машины потянуло на "уголовку"

Происшествия 24.12.2021 10:45
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24.12.2021 10:45
Полицейские задержали в центре Волгограда 49-летнего водителя каршеринговой машины, подозреваемого в незаконным операциях с наркотиками. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне вечером наряд отдельного батальона ДПС ГИБДД по г.Волгограду остановили автомобиль марки Skoda. Поведение водителя вызвало обоснованное подозрение у патрульных, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на предмет употребления алкоголя или запрещенных веществ. Мужчина отказался. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобилисту грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от до двух лет.
Кроме этого, в ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной. Изъятое направлено на исследование.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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