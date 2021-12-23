Общество

Волгоградская журналистка спросила Путина про Мамаев курган и экзоскелеты

Общество 23.12.2021 15:16
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23.12.2021 15:16


Президент России Владимир Путин пообещал оказать всестороннюю поддержку при реставрации объектов на Мамаевом кургане и в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки волгоградского телеканала МТВ Анны Короховой, попавшей в список аккредитованных на пресс-конференции Путина сотрудников СМИ.
Вопрос из Волгограда удалось задать только с третьей попытки: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступающий модератором, дважды намеревался дать слово Короховой, однако Путин оба раза выбирал других журналистов.
«На Мамаевом кургане остаётся множество объектов, которые сейчас остро нуждаются в реставрации, в том числе объекты музея-заповедника «Сталинградская битва». Есть ли возможность в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне надеяться на федеральную поддержку на реставрацию этих объектов?», – спросила Корохова главу государства в ходе пресс-конференции.
«Федеральная поддержка объектов культуры – конечно, к таким знаменательным датам и, тем более, в Волгограде нужно обратить внимание на памятники, о которых Вы сказали, тоже я для себя пометил, – ответил Владимир Путин. – У нас она осуществляется, эта поддержка. Я не сомневаюсь, что и в Волгограде она есть, но я проверю, если этого недостаточно и если нужно что-то своевременно сделать к этим знаменательным датам, мы, конечно, это сделаем».
Второй вопрос волгоградской журналистки касался поддержки волгоградских производителей экзоскелетов, которые способны облегчить жизнь лежачим больным.
«Я обязательно об этом соответствующий сигнал в правительство подам, и посмотрим, во-первых, как их [производителей] поддержать дополнительно, и, во во-вторых, [рассмотрим] возможность создания этого центра [эндопротезирования], – согласился президент. – Разные возможны варианты их поддержки, причем по разным направления… разные возможны инструменты. Дам поручение подумать, какой из этих инструментов использовать для того, чтобы их поддержать».
Напомним, на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина из Волгоградской области отправились пять человек: генеральный директор ООО «ИД «Волгоградская правда» Екатерина Голод, фотокорреспондент «Волгоградской правды» Сергей Григоренко, директор ГБУ ВО «РИАЦ» Сергей Басалаев, корреспондента телеканала МТВ Анна Корохова и журналист районной газеты из Михайловки «Призыв» Таиса Кудинова.
Справка.
Экзоскелеты начали разрабатывать в ВолгГМУ в 2013 году, изначально для помощи детям с дегенеративными нарушениями верхних конечностей. За годы, пока устройство дорабатывалось, оно стало востребованным как для детей, так и для взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья. Поддержка Минздрава РФ и властей Волгоградской области способствовали тому, что экзоскелеты и еще две работы, выполненные на базе медуниверситета, вошли в топ-10 российских изобретений в 2021 году. По словам ректора вуза Владимира Шкарина, сегодня волгоградские экзоскелеты являются частью большого проекта, который будет представлен для участия в федеральной программе «Приоритет 2030». В октябре текущего года волгоградская компания «Инномед» при поддержке Центра поддержки экспорта Волгоградской области заключила соглашение о сотрудничестве с реабилитационным центром Al Thaiqah Rehabilitation Center LLC (ОАЭ). В рамках договорённости откроются центров реабилитации и производство региональной компанией экзоскелетов.

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