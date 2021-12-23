



Президент России Владимир Путин пообещал оказать всестороннюю поддержку при реставрации объектов на Мамаевом кургане и в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки волгоградского телеканала МТВ Анны Короховой, попавшей в список аккредитованных на пресс-конференции Путина сотрудников СМИ.

Вопрос из Волгограда удалось задать только с третьей попытки: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступающий модератором, дважды намеревался дать слово Короховой, однако Путин оба раза выбирал других журналистов.

«На Мамаевом кургане остаётся множество объектов, которые сейчас остро нуждаются в реставрации, в том числе объекты музея-заповедника «Сталинградская битва». Есть ли возможность в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне надеяться на федеральную поддержку на реставрацию этих объектов?», – спросила Корохова главу государства в ходе пресс-конференции.

«Федеральная поддержка объектов культуры – конечно, к таким знаменательным датам и, тем более, в Волгограде нужно обратить внимание на памятники, о которых Вы сказали, тоже я для себя пометил, – ответил Владимир Путин. – У нас она осуществляется, эта поддержка. Я не сомневаюсь, что и в Волгограде она есть, но я проверю, если этого недостаточно и если нужно что-то своевременно сделать к этим знаменательным датам, мы, конечно, это сделаем».

Второй вопрос волгоградской журналистки касался поддержки волгоградских производителей экзоскелетов, которые способны облегчить жизнь лежачим больным.

«Я обязательно об этом соответствующий сигнал в правительство подам, и посмотрим, во-первых, как их [производителей] поддержать дополнительно, и, во во-вторых, [рассмотрим] возможность создания этого центра [эндопротезирования], – согласился президент. – Разные возможны варианты их поддержки, причем по разным направления… разные возможны инструменты. Дам поручение подумать, какой из этих инструментов использовать для того, чтобы их поддержать».

Напомним, на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина из Волгоградской области отправились пять человек: генеральный директор ООО «ИД «Волгоградская правда» Екатерина Голод, фотокорреспондент «Волгоградской правды» Сергей Григоренко, директор ГБУ ВО «РИАЦ» Сергей Басалаев, корреспондента телеканала МТВ Анна Корохова и журналист районной газеты из Михайловки «Призыв» Таиса Кудинова.