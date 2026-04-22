В Камышине медсестрам и санитаркам не доплатили 8,4 млн рублей





В Волгоградской области прокуратура в судебном порядке добилась восстановления прав 42 медсестер и санитарок ГБУЗ «Камышинская детская городская больница». Как сообщили в региональной прокуратуре, с 2023 года по настоящее время младший медперсонал не получает специальную социальную выплату по постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 № 2568 о дополнительной государственной соцподдержке медиков, участвующих в программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования.

Ранее прокуратуре уже приходилось реагировать на подобную ситуацию, которая периодически возникала в медучреждении. После реагирования надзорного органа медикам начинали выплачивать положенные им деньги, однако с ноября 2025 года выплаты вновь прекратились.

В этой связи прокуратурой предъявлено в суд исковое заявление в интересах 42 медицинских работников о возложении обязанности направить соответствующие реестры работников в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области для произведения им специальной социальной выплаты.

Решением Камышинского городского суда Волгоградской области иск прокурора удовлетворен, медицинским работникам должны выплатить более 8,4 млн. рублей. Исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль.



