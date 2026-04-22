В аэропорту Волгограда задержаны четыре рейса из-за угрозы БПЛА





В аэропорту Волгограда увеличилось количество задержанных рейсов. Сбой в расписании из-за введенных Росавиацией ограничений коснулся четырех самолетов. В Волгограде сдвинуто время прилета борта из Шарм-эль-Шейха, который вынужденно приземлился в Казахстане. Соответственно, задерживается вылет этого самолета в Египет.

Также с опозданием прибудет в Волгоград борт из Москвы. Ориентировочно он перенесен с 9-30 ч. на 11-30. Смещено в связи с этим и время вылета самолета из Гумрака.



Напомним, накануне в Волгоградской области был введен режим беспилотной опасности, который действует уже около 9 часов. В связи с угрозой атак БПЛА Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда.





