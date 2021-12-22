Спорт

Экс-главный тренер волгоградского клуба Дмитрий Хохлов: «Желаю забыть «Ротор»

Спорт 22.12.2021 11:50
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22.12.2021 11:50


Бывший главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов  впервые высказался о периоде работы в волгоградском футбольном клубе. В своем интервью корреспонденту matchtv.ru Дмитрий Хохлов признался, что «это был негативный опыт, не могу его занести себе в актив. Многое, о чем договаривались перед подписанием контракта с «Ротором», не было выполнено. Если честно, на эту тему не хочу распространяться, желаю просто забыть».
Бывший наставник волгоградской команды рассказал, что причиной недобора очков "Ротором" была плохая реализация игровых моментов. «Ты можешь выстраивать игру, отрабатывать какие-то комбинации и так далее, но в конце всё решает класс футболистов. Например, в игре с «Акроном» мы имели семь сто процентных моментов, а забили только один», - считает Дмитрий Хохлов.
Он также признался в том, что с некоторыми игроками был потерян контакт. «Но всегда говорил и повторю еще раз: я органически не перевариваю неуважительное отношение к футболу. Начиная с тренировочных занятий, заканчивая самой игрой. Поэтому с такими игроками так и было. Что касается публичной критики, то, во-первых, я ни разу не назвал фамилию футболиста, который неважно провел игру. Да, один раз намекнул, но это было после многочисленных разговоров и убеждений», - цитата из интервью.
«Опять же, к критике можно по-разному отнестись. Многие игроки в последнее время выбирают довольно простой путь — перестают играть, тренироваться и ждут смены тренера. Как показывает практика, когда приходит новый тренер, через время с этими же футболистами происходит та же ситуация», - считает Дмитрий Хохлов.
Он ответил также и на вопрос, не было ли у него ощущения, что часть футболистов «Ротора» его «просто сливает».  «Так скажу. Четко убежден, что некоторые матчи мы проиграли не просто так. Мы практически со всеми лидерами сыграли хорошо — либо выиграли, либо вничью. Победили «Ахмат» в Кубке России. Но всем аутсайдерам на тот момент мы проиграли. Наверное, это не просто так, - пояснил он. - В «Роторе» я тоже хотел играть высоко, в атаку и прессинговать. Потом мы пришли к тому, что опустились в средний оборонительный блок. Потому что нужно исходить из того, есть ли у тебя игроки, которые выдержат такой темп игры, чтобы показывать агрессивный и атакующий футбол. Поэтому от желаний до возможностей зачастую большая дистанция».
Напомним, Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора» после серии неудач клуба, который оказался в зоне вылета ФНЛ. Помимо главного тренера, клуб покинул спортивный директор Эдуард Панасюк. При этом гендиректор СК «Ротор» Андрей Рекечинский сохранил свой пост, несмотря на ожидания болельщиков кардинальных перемен. Нового тренера «Ротору» уже нашли. Им стал Артем Куликов. 

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