"Люди - не грузы": чиновники дали добро на консервацию части поселка в Волгограде

Настаивают на закрытии переезда и в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. «Возможность сохранения железнодорожного переезда отсутствует в виду высокой существующей интенсивности движения поездов, а также ее прогнозируемом увеличении с учетом перспективной технологии работы станции Максима Горького… Это приведет к тому, что в сутках данный переезд будет в закрытом состоянии более 17 часов», - говорится в ответе, подписанным заместителем председателя обкомтранса Романом Туренко.
«Чиновники страшно озабочены перспективами, которые появятся у РЖД после реконструкции этой ветки дороги. Мы тоже за них рады. Только и чиновники, и железнодорожники как-то забыли о людях, которые окажутся отрезанными от школ, больниц, магазинов поселка после строительства новой ветки, закрытия железнодорожного переезда и установки шумоизолирующих экранов вдоль всей дороги. Конечно, люди – это же не грузы, какая с них прибыль?», - негодуют жители поселка.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», из-за запланированной реконструкции железной дороги в поселке Горьковский для роста грузопропускной способности ветки, ведущей в порты юга, заполотновская часть поселка окажется отрезанной от основной части поселка. В населенном пункте закроют переезд, в результате чего жителям практически будет невозможно пересечь железную дорогу, а на многокилометровый объезд потребуется немало времени и средств. Люди окажутся в так называемой резервации, в результате вынуждены будут в конечном итоге бросить свои дома и поменять место жительства.
Жители заполотновской части уверены, что власти и ОАО «РЖД» могли бы совместно решить возникшую проблему, в частности, выкупить дома, которые уже в ближайшее время будут отсечены от цивилизации. Вместо этого чиновники перекладывают ответственность на железную дорогу, при этом отдают приоритет бизнес-выгоде российской компании. В то же время представители ОАО «РЖД» поясняют жителям, что вопросы обустройства инфраструктуры поселка находятся в введение органов власти. «Вот так власти и железнодорожники играют с нами в такой пинг-понг – все перекладывают ответственность друг на друга. А проблема не решается. Как-то очень просто, оказывается, «убить», закрыть часть населенного пункта, и никто, оказывается, в этом не виноват, и ничего сделать невозможно», - констатируют жители.