Общество 18.12.2021 15:00
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18.12.2021 15:00
Сегодня Александро-Невский собор в Волгограде, который был освящен осенью этого года, посетил Никита Михалков. Фото и видео российского режиссера в кафедральном соборе Волгограда появилось в Instagram администрации региона, Волгоградской епархии и секретаря митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Правящий архиерей сопровождал Никиту Михалкова. Прибыл в собор и председатель областной думы Александр Блошкин. Митрополит Феодор рассказал Никите Михалкову историю создания Александро-Невского собора. Никита Михалков осмотрел росписи, поклонился иконам и частицам мощей святого благоверного князя Александра Невского. «Это замечательно!», - восхитился увиденным режиссер.
Центр театра и кино под руководством народного артиста РСФСР Никиты Михалкова в эти дни находится на гастролях в Волгограде. Несколько дней назад режиссер был в Саратове, где на сцене театра драмы имени Слонова показали его спектакль «12».
Фото: Instagram администрации Волгоградской области
Видео: Instagram секретаря митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора
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