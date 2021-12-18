









Две иномарки столкнулись на оживленном перекрестке в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне днем 39-летний водитель черного внедорожника Toyota Land Cruiser нарушил правила дорожного движения и устроил аварию на перекрестке проспекта Ленина и проспекта Металлургов.





По предварительной информации, при повороте налево водитель внедорожника не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Hyundai Elantra, которая двигалась во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.





В результате ДТП 31-летняя пассажирка Hyundai доставлена в больницу.



