На АЗС в Волгоградской области потушили пожар: есть пострадавшие

Происшествия 18.12.2021 09:52
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18.12.2021 09:52
Два человека пострадали в результате пожара на автозаправочной станции в городе Новоаннинский Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на АЗС, расположенной на улице Советской, горела колонка по периметру легковоспламеняющейся жидкости. Площадь пожара составила 5 кв.м.
Возгорание потушили за 11 минут, есть пострадавшие. Причины возгорания устанавливаются.
В экстренных службах региона уточнили, что в результате пожара на АЗС пострадали двое 34-летних мужчин.
Фото и видео: NOVO_TODAY, ВКонтакте
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