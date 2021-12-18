На АЗС в Волгоградской области потушили пожар: есть пострадавшие











Два человека пострадали в результате пожара на автозаправочной станции в городе Новоаннинский Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на АЗС, расположенной на улице Советской, горела колонка по периметру легковоспламеняющейся жидкости. Площадь пожара составила 5 кв.м.





Возгорание потушили за 11 минут, есть пострадавшие. Причины возгорания устанавливаются.

В экстренных службах региона уточнили, что в результате пожара на АЗС пострадали двое 34-летних мужчин.

Фото и видео: NOVO_TODAY, ВКонтакте