ВТЗ получил дипломом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности - 2021» за реализацию ESG-принципов
Экология 17.12.2021 09:36
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17.12.2021 09:36
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), по итогам 2021 года отмечен специальным дипломом всероссийского конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». Награда вручена за комплексный подход к реализации ESG-принципов на промышленном предприятии и участие в номинации «Лучшая программа в сфере экопросвещения».
ВТЗ представил на конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» действующий на предприятии проект «ECO HOUSE ТМК как реализация принципов ESG». Введенный в эксплуатацию в 2020 году современный лабораторный комплекс стал не просто рабочим местом персонала экологической службы завода, но и площадкой для научных дискуссий экологов и представителей общественности Волгоградского региона для сохранения природы и обеспечения экологической безопасности. На заводе реализуются и другие экологически значимые инициативы: по снижению концентрации металлургической пыли («Зеленый щит»), раздельному сбору промышленных отходов («Светофор»), сокращению атмосферных выбросов («Чистый воздух»), а также эколого-просветительский проект «ECOLAB».
«Концепция экологического бизнеса ВТЗ включает в себя не только экотехнологии и экопродукты, но и экопроцессы. Созданная на предприятии современная природоохранная площадка – пример нового подхода к экологическому просвещению. Благодаря деятельности ECO HOUSE ТМК мы наблюдаем и рост популярности экологических встреч, и появление новых «зеленых» инициатив», – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
«Лидеры корпоративной благотворительности» – проект ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров», который реализуется при поддержке Совета Федерации, Минобрнауки, Минкультуры, Минэкономразвития и других партнеров. Конкурс направлен на выявление лучших образцов социальных программ, поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций компаний. В 2021 году в проекте приняли участие 66 компаний, осуществляющих свою деятельность на территории России.
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